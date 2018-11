Čerstvý mistr světa hovoří, pilot Šonka má tiskovou konferenci

Šonku k velkému úspěchu dovedlo zasloužené vítězství v Dallasu, posledním závodě sezony. A ačkoliv se v Texasu oproti sobotní kvalifikaci výrazně změnil vítr i teplota vzduchu, byl Šonka nejrychlejší ve všech třech kolech závodu.

O všem rozhodl až poslední let sezony. Jenže zatímco loni Šonku o titul připravil, když nakonec slavil Japonec Muroja, tentokrát mu naopak prvenství „přihrál“.



Jakmile v Dallasu přistál, seběhl se k němu jeho čtyřčlenný tým. On vystoupil z kokpitu a začal zpívat: „Tak jsme mistři, no a co?“ Následně se objal s bratrem Josefem, který je manažerem týmu.

„Jsem neskutečně hrdý na to, co se nám podařilo a postupem času to docením ještě více, než teď po závodě. Jsem hrdý na to, že malá země uprostřed Evropy má světového šampiona v tak nádherném motorsportu. Chci taky poděkovat našim neuvěřitelným fanouškům, kteří mě podporovali po celou dobu v obrovském množství i na závodech,“ líčil Šonka v telefonickém rozhovoru bezprostředně po závodě.

Ještě v zámoří stihl Šonka s týmem mimořádný úspěch oslavit. Následně se přesunul do Češka. Po příletu do Prahy svolal tiskovou konferenci.

Jaké byly oslavy a jak zvládá aktuální mediální pozornost?

Podívejte se, jak se Šonka stal mistrem světa: