Šéfův úděl na Rallye Hustopeče: když předává trofeje, neuspěl

Zvětšit fotografii Vítězná posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler převzala na Rallye Hustopeče trofeje od Martina Rady, šéfa akce | foto: ČTK

dnes 10:10

Fenomenální Jan Kopecký sice v Hustopečích vyhrál polovinu ročníků, které se dosud konaly, ale ani on se nemůže pochlubit tím, co o sobě může říct domácí rallyeový jezdec Martin Rada. A sice že na konci jihomoravské soutěže byl na dojezdové rampě pokaždé s nejlepšími. Čtrnáct let, rok co rok.

Berte tuto statistiku s rezervou; Rada je nejen pilotem, ale také předsedou organizačního výboru Agrotec Petronas Rally Hustopeče. A tak jde buď sám v cíli převzít věnec, což se mu v minulosti dařilo ve třídě 8, nebo v roli šéfa akce jde dekorovat jiné vítěze. „Pokud do cíle dojedu v pořádku, tak ceny nejlepším nepředávám. Bohužel často na té rampě jsem,“ pousmál se Rada po odjetí 14. ročníku. Patřil k těm, které se mu dokončit nepodařilo. Skončil hned na začátku druhé z obou etap a do cíle dorazil ve svém šarmantním Fiatu Abarth 124 Rally už se staženou střechou, v poklidu mimo výsledkovou listinu. „Ne že bychom udělali nějakou velkou chybu nebo havarovali, ale měli jsme technickou závadu. Technika to tady nedává. Doma není nikdo prorokem. Z pohledu jezdce jsem tedy nedopadl dobře,“ povzdechl si. Lépe si vedl jako organizátor. Od české špičky si vyslechl chválu na organizaci i parádní tratě. „Trochu mě mrzelo, že jsme kvůli menším nehodám museli některé erzety rušit. To není u závodníků nikdy oblíbené. Špička odjela všechno, ale posádky za nimi měly pak volný průjezd. Dopadla tak vlastně třetina erzet,“ spočítal Rada. Jednou se řešilo poškození retardéru a roztrhnutí balíku slámy, kterou se nepodařilo včas odklidit, třikrát nehoda a následné ukončení RZ z bezpečnostních důvodů. „Ale nikdo nebyl vážně zraněn, to je dobře,“ podotkl šéf závodu a jezdec v jednom. Pro své vytížení si „svoji“ soutěž moc neužije. „Než odstartuje první erzeta, jsem do poslední chvíle organizátor. Pak se jdu převlíknout a chci se svézt. Není to jednoduché, ale svézt se tady chci. I když to mám těžší,“ konstatuje.