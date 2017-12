Dakarská předehra. Kolomý trénoval na peruánský písek v Dubaji

Kvůli tomu, že pořadatelé nastávajícího ročníku Rallye Dakar zařadili do programu průjezd peruánskou pouští, zamířil tým stáje Buggyra Racing včetně bruntálského pilota Martina Kolomého v polovině prosince za tréninkovými jízdami do Dubaje.

„Bude to hodně o píscích. Ovšem kamion, který by se alespoň blížil tomu našemu, jsme přes veškeré vynaložené úsilí nesehnali, proto jsme použili malá auta. Nejedná se sice o ideální variantu, ale každý kilometr najetý v písku má svou cenu,“ konstatoval Martin Kolomý na stájovém webu.

Přitom podmínky pro testy nebyly zdaleka ideální. „Letěli jsme za každou cenu, i kdybychom měli strávit po vzoru beduínů všechny noci pod stanem. Ne snad, že bychom se na to vyloženě těšili, ale co nás nezabije, to nás posílí,“ podotkl zkušený závodník.

Martin Kolomý při Rallye Dakar 2017.

V jubilejním 40. ročníku Rallye Dakar bude mít Kolomý jinou posádku než obvykle. Bratry Kiliánovy nahradí navigátor Rostislav Plný a mechanik Jiří Stross. „Zatím jsme spolu jeli jen v rámci testování, ale myslím, že se bez problémů sladíme. Rosťa už na maratonských soutěžích byl a Jirka se mnou jel Silk Way Rally,“ poznamenal bruntálský jezdec, který Dakar pojede popáté v barvách stáje Buggyra Racing.

Ta poprvé nasadí do závodu tři kamiony - jedničkou bude Kolomý, druhý bude pilotovat Martin Šoltys a třetí Pavel Vrňák. Jeho vůz bude ovšem sloužit svým stájovým kolegům jako takzvaná rychlá asistence.

„Chceme beduína“

A stájové ambice jsou nemalé. „Čeká nás pátý start týmu na Dakaru a cíl je od začátku stejný. Všichni děláme vše pro to, abychom přivezli sošku beduína (trofej dostává nejlepší trio v každé kategorii - pozn. red.). Jen tentokráte bude tým o trochu větší,“ uvedl manažer týmu Jan Kalivoda.

Předchozí dva ročníky ovšem stájové jedničce příliš nevyšly. „Vyhrané etapy jsou krásné, za ně jsem moc rád, ale rozhoduje až výsledek v cíli. Je to maratonská soutěž. Vždycky si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se prodávat nedá,“ vysvětloval Kolomý, který skončil v minulém ročníku celkově patnáctý.

Po návratu z Dubaje se ale bruntálský závodník soustředí na něco jiného. Po dlouhé době totiž bude trávit celé vánoční svátky i příchod nového roku doma se svými nejbližšími.

„Léto jsem strávil na Silk Way Rally, teď to budu muset trochu zklidnit. Docela se hodí, že ve srovnání s předchozími roky budeme startovat o týden později,“ připomněl Kolomý, že příští Dakar začíná až 6. ledna 2018. „Proto se na konci roku pokusím o zdánlivě nemožné v podobě vytěsnění Dakaru z hlavy. Sám jsem zvědav, jestli se mi to povede, ale malý je pouze ten, kdo má malý cíl,“ usmíval se Martin Kolomý.