Vzchopíme se, věří trenér šternberských volejbalistek

Dotáhnout se na osmý Přerov budou chtít v nadstavbě. „Zůstává nám ještě šest utkání, což je 18 bodů, a je pořád o co hrát,“ burcuje šternberský kouč i místní rodák Martin Hroch.

Základní část jste uzavřeli porážkou 0:3 na hřišti druhé Olomouce. Tady se asi s body počítat nedalo, že?

To jsme ani nečekali, holkám jsem říkal, aby hrály tak, že budou mít dobrý pocit. Ale nemyslím si, že by ten úkol splnily. Snad jen Ambrožová na liberu podala slušný výkon, tam jsem byl zvědavý, jak se uvede, protože není zvyklá hrát na tomto postu, ale celkem to ustála. Ostatní hráčky moc velký odpor Olomouci nekladly. Pro nás je důležitá nadstavbová část, kde hrajeme ve spodní skupině a budeme se snažit dotáhnout Přerov, který je čtyři body nad námi.

Právě s Přerovem jste prohrály jen o pár dní dříve doma 2:3. Je to velká komplikace v boji o play-off?

Je, protože jsme si věřili na to, že bychom je mohli docvaknout, přestože jsme měli horší sety. To, že jsme s nimi prohráli 2:3… Samozřejmě lepší by bylo vítězství, především z morálního důvodu, protože už jsme hráli v sezoně čtyři tie-breaky, dva proti Přerovu, jeden proti Olympu a jeden proti Frýdku, a všechny čtyři jsme prohráli. To v hlavách zůstává a pro holky je těžké v rozhodujících momentech uhrávat správné balony. Proti Přerovu rozhodovaly dva míče celý tie-break a de facto celý zápas.

Neúspěšné tie-breaky jsou příčinou, proč máte po základní části jen dvě výhry?

Normálně to bývá třeba padesát na padesát, ale my prohráli všechny čtyři. To už není náhoda. Musíme na tom zapracovat, na tréninku se soustředit v rozhodujících momentech v koncích tréninků na provádění herních činností precizně, protože to se projeví v rozhodujícím pátém setu.

Dá mladému šternberskému týmu víc základní část, nebo nadstavba, kde budete hrát vyrovnanější zápasy?

Pro hráčky je důležité dostat se do konfrontace s hráčkami, které hrají evropské poháry, protože to je posunuje nahoru. Na druhou stranu, pokud dostáváme často výprask 0:3 s větším rozdílem, tak to nepřispívá k jejich sebevědomí a je to samozřejmě kontraproduktivní. Ale základní část slouží k tomu, aby rozdělila silné oproti slabým. My jsme se dostali do slabé čtyřky, ani jiné ambice nebyly, měli jsme za úkol hrát o postup do play-off. Zatím jsme na devátém místě a věřím, že ve spodní části se vzchopíme a Přerov dotáhneme.

Jak hodnotíte základní část?

Když neberu utkání se silnými soupeři, kdy se nám s nimi v letošní sezoně moc nedaří popasovat... Loni jsme uhrávali set nebo dva a letos prohráváme jasně. Letos hrajeme vyrovnané zápasy s týmy ze spodku tabulky, akorát bohužel je prohráváme v tie-breaku. Družstvo špatné není, ale chybí mu možná trošku sebevědomí a štěstí. Nechci mluvit o zdravotních problémech, které nám odrovnaly v úvodu sezony naše první libero, s tím se musí vyrovnat každý mančaft. Ale my, jako partnerský tým Olomouce, máme na každý post jednu hráčku a zbytek jsou mladé juniorky, nebo dokonce kadetky, takže moc nemáme právo na zranění. Každá taková absence se obrovsky projeví na celém konceptu hry, což se letos stalo. Ale já jsem trenér, musím se s tím vyrovnat a tým taky. To je sport.