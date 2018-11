PAOK hraje v tempu, jakému nemůžeme konkurovat, uznali Slezané

„S tím, že vydržíme poločas, máme v Lize mistrů problém,“ uznal opavský pivot Martin Gniadek. „V prvním poločase jsme schopni zaskočit soupeře. Nevím jestli je tak překvapený, že s ním držíme krok, ale ve druhém se už ta naše výhoda toho překvapení maže.“

Čím to je?

Přichází i únava, protože tempo je úplně jiné než v české lize. Pak se to nakumuluje, přijde blbá ztráta a jde to dál a dál...

V závěru přibývalo ztrát. Bylo to únavou?

Už to vypadalo jako sranda basket. Bohužel, ještě se nám do toho připletla zranění. Venca Bujnoch chybí, Rosťa Dragoun určitě taky. Je to fyzický hráč, který se na tento typ zápasů hodí. Nechci se na to vymlouvat, ale únava ke konci, když hrajete v takovém tempu, je znát.

A navíc nemáte až tak široký kádr jako soupeř, že?

PAOK je známý tím, že točí ne dvanáct, ale dokonce čtrnáct hráčů a všichni mají nějakou minutáž. Odehrají zápasy tempu, jakému my nemůžeme konkurovat.

Vy jste byl jedním ze tří opavských hráčů, jimž dal trenér Czudek volno v sobotním ligovém utkání v Děčíně. Odpočinul jste si?

No, nemyslím si. Vypadnete ze zápasového tempa, co si budeme povídat, ale zase toho cestování bylo minulý týden dost, a tak nemůžeme mít za zlé trenérovi, že nás nechal doma. Spíše se to projeví na konci tohoto týdne, který je fakt náročný.

V hale byla bouřlivá atmosféra, Dorazilo na dvě stě fandů ze Soluně. Tušíte, jaké prostředí vás čeká v Řecku?

Tady to vypadá trošku jinak. Tihle fanoušci prý byli většinou z Německa, jeli sem stovky kilometrů, aby viděli svůj vysněný tým. V Řecku přijde tři tisíce lidí, což by v Opavě vypadalo hezky, ale tam je hala pro deset tisíc, takže hrajete před poloprázdnými tribunami. Jestli však i ty tři tisícovky budou fandit takto, bude to znát.

Sestřih ze zápasu Opava - PAOK: