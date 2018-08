Fuksa: Chtěl jsem sezonu dokončit zlatou. S bratrem vzhlíží k Tokiu

„Samozřejmě jsem chtěl sezonu dokončit úplně celou zlatou, ale myslím, že se nad to člověk musí povznést a být spokojený i s tímto výsledkem. Beru to úplně v pohodě a věřím, že mě to nakopne do dalších let,“ dodal smířlivě.

Na olympijské trati o délce 1000 metrů Fuksa nestačil jen na Němce Sebastiana Brendela. Přitom svého úhlavního soka letos předčil na všech závodech Světového poháru i na mistrovství Evropy. „Taky bych chtěl být takhle dobrý,“ složil český kanoista poklonu Brendelovi, který na světový šampionát parádně načasoval formu.

„Všichni Němci jsou na vrcholné akci úplně jiní, nevím, jak je to možné. Už jsem ale všechny soupeře porazil, a to mi dává sílu,“ burcuje Fuksa.

V Portugalsku si vůbec poprvé na světové akci vyzkoušel spolupráci s bratrem Petrem. Společně usedli do deblkanoe a obsadili jedenácté místo. „Rádi bychom v budoucnu promluvili do bojů o medaile. Ale teď jsme byli rádi, že jsme se vůbec na mistrovství probojovali. Největší rezervy máme v souhře. Musíme lépe vědět, jaký má druhý záběry, jak pádluje. Musíme spolu více jezdit a doufám, že se společně zlepšíme,“ přeje si Martin.

Petr a Martin Fuksovi na MS v Portugalsku.

Jelikož rychlostní kanoisté mají na olympijských hrách pouze dvě tratě - kilometr v singlu i a deblu - cítí bratrská dvojice šanci startovat v Tokiu na jedné lodi. „Jsme ale teprve na začátku. Chceme se na olympiádu hlavně dostat, už to by byl super úspěch. K medailím je to obrovsky daleko,“ mírní očekávání starší a zkušenější ze sourozenecké dvojice.

I v příští sezoně se tedy hodlá soustředit především na individuální závody, ale věří, že si s bratrem najdou více času na společnou přípravu. „Plánujeme, že budeme spolu trénovat častěji. Chceme být nejlepší v Čechách a nominovat se na olympiádu,“ vyhlašuje Martin Fuksa.

A jaké jsou jeho plány pro zbytek sezony, když její hlavní část pro něj už skončila? „Ještě mám v plánu exhibiční závody k propagaci kanoistiky. Tento víkend mám v Budapešti sprint na 100 metrů, pak mě čeká Superpohár, kam pozvali šest, nebo devět nejlepších závodníků světa a jede se šestistovka v Číně a 350 metrů v Rusku. Jsou to všechno neobvyklé tratě na atraktivních místech pro lidi a cílem by mělo být zviditelnění našeho sportu,“ přibližuje.

Po asijském turné dá Fuksa odpočinout znavenému tělu. „Nejraději bych už ale klidně začal trénovat na tu další sezonu, abych věděl, co zlepšit,“ usmíval se. „První půlka sezony byla rozhodně nejlepší, jakou jsem kdy měl. A na mistrovství světa jsem měl letos stejné výsledky v roce 2014. Loni i před olympiádou to bylo lepší, měl jsem zlato a stříbro. Dá se tedy říct, že jsem se výsledky vrátil do roku 2014. Což nezní úplně dobře, ale myslím si, že držet se tak dlouho ve světové špici je hrozně fajn a já doufám, že mi to vydrží minimálně až do olympiády,“ uzavřel Fuksa.