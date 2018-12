Márquez ho pozval na tréninkový kemp. Největší zážitek, líčí talent Zuda

Narodil se pod Ještědem, a tak by se dalo spíš očekávat, že se rozhodne pro fotbal, hokej nebo lyžování. Štěpánu Zudovi však už v nejútlejším věku učarovaly motorky. „Přivedl k nim celou rodinu,“ říká jeho otec Jaroslav. „Když ve dvou letech uviděl v televizi závody Moto GP, začal pořád opakovat ‚motorky, motorky‘. Ve třech letech pak dostal od Ježíška minibike, a tím to všechno začalo.“

Nejdřív s malou motorkou pod otcovým vedením popojížděl po parkovišti, ale už ve čtyřech letech si poprvé zajezdil na okruhu a v šesti získal závodní licenci. Přišly závody mistrovství republiky a první úspěchy. „V první sezoně jsem si vozil ze závodů jen pytlík bonbonů a diplom, ve druhé už jsem slavil první pódiová umístění. Motorky jsou pro mě všechno, život bez nich si neumím představit,“ vyznává se výřečný školák.

V raném dětství byl jeho vzorem fenomenální italský závodník Valentino Rossi. „Zkoušel jsem jako on jezdit po zadním kole a ukazovat jeden prst. Táta mi hned vynadal, že je to nebezpečné,“ směje se Štěpán.

Dneska vzhlíží spíš ke španělské hvězdě Marku Márquezovi, se kterým dokonce i trénoval. Nejlepší jezdec současnosti ho totiž vloni na podzim jako jednoho z dvaceti talentů z celého světa pozval do svého tréninkového kempu. „To byl pro mě zatím asi ten největší sportovní zážitek, Marc Márquez patří k mým největším vzorům a trénuje úplně jinak než ostatní, proto je tak dobrý,“ říká.

Z českých okruhů se postupem času přesunul do zahraničí. Čtyři roky jezdil úspěšně německý pohár Mini GP. V letošním roce se měl přesunout na „velkou“ motorku a v plánu byly starty na španělském šampionátu. Před startem sezony mu však odřekl podporu velký sponzor a Štěpán si pak navíc zlomil klíční kost.

Celý rok jen trénoval, v závěru však přece jen přišla závodní šance. Díky Autoklubu ČR se podařilo domluvit start v kategorii PreMoto4 při závodech světového šampionátu silničních motocyklů ve Valencii v polovině listopadu. V barvách týmu Cuna de Campeones dokázal v závodě zkráceném na pouhá čtyři kola za vydatného deště předjet 33 jezdců a skončil 13. „Splnil se mi sen, závodil jsem na motorce s velkými koly a myslím si, že výsledek, který jsem zajel, je dobrý,“ řekl mladý jezdec.

Vůbec si nepřipouštěl, že na silném stroji jel rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu. „Mně to ani nepřipadá, jsem soustředěný a vnímám jen to, jak to vypadá přede mnou.“

Španělsko je pro motosport zemí zaslíbenou, chlubí se velkým množstvím závodních okruhů a na rozdíl od Česka se tam dá trénovat celoročně. Rodina Zudových se proto na Pyrenejský poloostrov kvůli synově zálibě částečně přestěhovala. „Máme pronajatý box přímo na trati a celou zimu budeme do Španělska lítat dvakrát do měsíce na čtyři pět dní. Štěpán tak bude už na začátku sezony dobře rozježděný,“ plánuje otec Jaroslav.

Kromě tréninků na okruzích Zuda junior chodí třikrát týdně do posilovny, oblíbil si i skoky na trampolíně nebo plavání. Přitom ale nešidí ani školu. Na liberecké ZŠ Švermova chodí do sedmé třídy a zatím má samé jedničky. Skvěle mu jdou i jazyky, v angličtině je díky časté komunikaci se zahraničními jezdci několik let před spolužáky, dobře se dorozumí také španělsky.

V příští sezoně by měl talentovaný závodník jezdit pravidelně mistrovství Španělska. Je to však drahý špás, sezona vyjde na zhruba dva miliony korun. „Shánět sponzory je těžké, ale je to na dobré cestě a Štěpán na devadesát procent šampionát pojede,“ ujišťuje Jaroslav Zuda.

Další cesta by měla vést do Red Bull Rockies Cupu, prestižního šampionátu, kam každý rok proniknou jen ti nejlepší mladí jezdci. „A jednou bych chtěl jezdit závody mistrovství světa jako Marc Márquez,“ zasní se 13letý Štěpán. „Vím jistě, co by mi před závodem řekl: Hlavně nebrzdit a plný plyn.“