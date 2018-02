Ve Varech si chválí svojí Casie. Nová posila má zlobit Žabiny

Reprezentační přestávka nepřišla pro Vary v dobrém čase, před ní vyhrály v Trutnově, Ostravě a nad Strakonicemi. Tím si zajistily dobrou výchozí pozici pro závěr soutěže. Sérii pak přerušila nucená pauza.

„Každým zápasem to bylo lepší a lepší. Vzhledem k situaci, kdy jsme se zrovna rozehráli, byla reprezentační pauza pro nás na škodu,“ posteskla si trenérka Marcela Krämerová.

Momentálně jsou Karlovy Vary v tabulce osmé s dvoubodovým náskokem na dvojici Trutnov, Ostrava, přičemž Ostrava má odehráno o zápas víc. Na sedmou Slovanku Mladá Boleslav ztrácí Karlovy Vary jediný bod.

„Doufám, že to udržíme. Raději se ale posouváme krok za krokem, pokud by to bylo osmé místo, bylo by to dobré, protože jsme se zvedli ze dna, a pokud sedmé, tak by to bylo skvělé,“ přiznává Krämerová.

Pauza nebyla vhod

Ovšem je tu ta nešťastná reprezentační přestávka, během níž se ve Varech spíš zjišťovalo, kdo může trénovat.

„Bohužel navíc nám radost před pátečním těžkým zápasem nedělá ani příprava týmu na toto utkání, ať už z důvodu zdravotního stavu kádru, ve stavu nemocných se totiž opět nachází kapitánka Dana Kušlitová a i další hráčky základní rotace buď léčily, nebo dokonce ještě léčí své zdravotní neduhy. No a pokud k tomu přidáme, že hned čtyři juniorské hráčky týmu si v rámci přípravy plní povinnosti u reprezentačního výběru do 18 let, šance našeho družstva rozhodně nestoupají,“ popisuje aktuální situaci manažer týmu Roman Maleček.

Na druhou stranu se mohou opřít o znovunabyté týmové sebevědomí. K tomu nejvíce přispěla americká hráčka Marquez „Casie“ Webbová. „Týmová soudržnost se hlavně její zásluhou zvedla. Je typ člověka, který mluví, hecuje tým a dokáže jej motivovat. Je velkou posilou na hřišti i mimo něj. Je super element, který nám zapadl do týmu,“ pochvaluje si trenérka Marcela Krämerová.

A když k tomu připočteme herní kvality a bodový přínos v každém zápase, je jasné, že takový „kauf“ se vedení karlovarského týmu dlouho nepovedl.

Výhra v Trutnově, pojistka

Toto všechno přispělo k výbornému vítězství 59:74 v Trutnově, čímž si Vary pojistily účast v osmičce. „Já byla s výkonem spokojená a myslím, že i hráčky, protože v tamní atmosféře se jim hrálo úplně úžasně. A hlavně si ji dělaly i samy na lavičce, především zásluhou Marques,“ pochvaluje si Krämerová.

V Trutnově to byl vůbec specifický zápas, podkrkonošské hráčky dělají vše pro to, aby zachránily nepovedenou sezonu. „Představily dvě nové hráčky a my vůbec nevěděli, s čím máme počítat. Vždyť angažovat nějakou novou hráčku je dvousečné. Buď ji nikdo nezná, ona se chytne, zahraje skvěle a nadělá paseku soupeři, nebo se neadaptuje a v zápase nechytne. To se naštěstí stalo v zápase s námi,“ míní karlovarská trenérka.

Se Žabinami v poháru prohrály

V pátek s týmem vyběhne na palubovku proti brněnským Žabinám. Ostatně to byl soupeř v poháru na začátku roku, s nímž trenérka Krämerová odstartovala svoje obnovené karlovarské angažmá. Tenkrát se prohrálo.

„Zvedají se, hrají hezký basket, ukázaly to v zápase proti Nymburku i USK. Mají širší lavičku a tím víc lidí do rotace, ale každý zápas je jiný a králíci se počítají až po honu,“ dodává Marcela Krämerová.

Dana Kušlitová z Karlových Varů

Brněnský celek, který se momentálně nachází na šesté příčce extraligové tabulky, měl před reprezentační přestávkou parádní formu, což potvrdily například jeho poslední dva odehrané zápasy, kde nejprve podlehl až po boji mistrovskému USK 60:78, pět minut před koncem byl rozdíl ve skóre jen pětibodový, a následně si odvezl oba body z Hradce Králové, kde porazil vicemistrovské Lvice 64:79.

Mladý český kádr soupeře

Velkou silou Žabin je silný a poměrně vyrovnaný mladý český kádr, hned osm hráček z něj má průměrnou produktivitu na zápas pět bodů a více.

„No a pokud k tomu přidáme doplňující velmi kvalitní zahraniční duo, americkou pivotmanku Bays (18 bodů a 11 doskoků na utkání) a chorvatskou reprezentační rozehrávačku Buzov (10 bodů, 4 doskoky a 3 asistence na utkání) a skutečnost, že v letošní sezoně jsme se Žabinami byli prozatím dvakrát neúspěšní, je jasné, že Žabiny budou v pátečním zápase favoritem,“ vypočítává karlovarský manažer Roman Maleček.

Sebevědomí velkou devízou

„Přesto nebudeme chtít prodat svoji kůži lacino a věříme, že poslední tři vítězná utkání za sebou, i když s týmy spodní části tabulky, zvedla sebevědomí naší komandy, ke kterému určitě pomohly i prozatím velmi sympatické výkony nové posily Marquez Webb. A nakonec můžeme i překvapit,“ doplnil.