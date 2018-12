Rytmus byl už nahulený, chtěl to vzdát, hodnotí boxerský zápas Marpo

Před zápasem Marpo nevěřil, že protivník vydrží celých šest kol. „Celej je takovej zavalitej. On pořád tvrdí, že bude pohyb, že je Rom a umí tančit. Podle mě mu po prvním kole dojde síla,“ myslel si.

Mýlil se. Rytmus se v noci ze čtvrtka na pátek nevzdal. A i když v druhém kole padl třikrát k zemi na počítání, vysloužil si respekt českého vítěze. „Klobouk dolů, vydržel neskutečný bomby. V šatně mi pak říkal, že to ve druhém kole chtěl vzdát, ale ustál to,“ chválil Petřina.

A vůbec ho netrápilo, že diváci v průběhu pískali kvůli přílišné pasivitě. Jenže tu nechápal ani Petřinův tým, který zápas prožíval s otázkami: Na co čeká? Proč ho neukončí? Je s ním něco špatně?

Co se po druhém kole, kdy jste i předčasně slavil vítězství, stalo?

Klasicky jsem nedodržel taktiku. Hnal jsem se za K. O., v thajboxu je po třech počítáních konec, jenže v profi boxu to tak není.

Skočil jste oslavně do vzduchu, plivl chránič zubů mimo ring, bylo těžké se vrátit do zápasu?

Naštvalo mě to a překvapilo. Možná nám to předem vysvětlovali, ale tady byl docela mejdan, tak jsem asi neposlouchal. (Trenér Lukáš Jirkovský v průběhu vstupuje do rozhovoru a přidává: Ota mi hrozně nadával, že už má být přece konec, tak jsem mu vysvětlil, že to v dalším kole musí vydýchat, pozn.)

Předčasná oslava Marpa po třetím počítání s ležícím Rytmusem na zemi

Bylo vidět, že jste v dalších kolech tak aktivní už nebyl.

Já trénoval jako kůň, věděl jsem, že mám tři kola vyhraná, tak jsem čtvrté povolil, přestal jsem tolik pracovat a vydýchával jsem. Nechtěl jsem to nikde propálit, ale dva měsíce zpátky jsem si zlomil čtyři žebra, jsem rád, že jsem mohl vůbec nastoupit, dost mi to žebra komplikovala. Protože jak Patrik (Vrbovský) říkal, že mám krátké údery, tak to bylo proto, že jsem nemohl vůbec hýbat trupem.

Vnímal jste ale, že lidi nespokojeně kvůli pasivitě pískali? Stejně tak váš tým moc nerozuměl tomu, co se děje.

Neřekl bych, že pískali. Navíc je to můj zápas, já jsem si ho korigoval, jak jsem chtěl. Jsem rád, že to byla šestikolová válka. Kdyby to skončilo na pár úderů, tak z toho mají všichni hov...

Co říkáte na Rytmuse, který vydržel všech šest kol?

Ve druhém kole byl nahulenej, myslel jsem, že bude konec. I on mi pak v šatně říkal, že to chtěl vzdát. Klobouk dolů, protože podívejte na moji ruku (ukazuje nateklou ruku), vydržel neskutečný bomby. Na 41 let fakt dobrý.

V čem byl silný?

Měl nepříjemnou první ruku. Zadní mi tak tvrdá nepřišla, jak jsem od něj dostával granáty.

Nakonec se váš zápas nesl v přátelském duchu, že?

To je vždycky, pochopte, lidi jdou do ringu nas..., musíte být nabroušený. Ale je to sport, není to pouliční bitka. A jsem rád.

Co jste si v ringu říkali, když vás rozhodčí napomenul, ať nemluvíte?

Rytmus mi říkal: Dobrý na 41 let, ne? Říkám: Ty vole, docela dobrý. To se rozhodčímu asi nelíbilo.

Cítíte respekt, že Rytmus do ringu opravdu vlezl?

Já dávám respekt všem, kteří mezi šestnáct provazů vlezou. Zažil jsem hrozně moc internetových pisálků, kteří by tam nevlezli. Nevím, si tam zkuste vlézt vy. Lidi neví, co je box za dřinu.

A jak jste si zápas užil vy osobně?

Taková noc je jednou za život. Mrzí mě, že je konec. Měl jsem pocit, že je dneska Nagano.

Co vás bolí?

Klouby, pazoura. Ale to se zahojí. Někdy se po koncertě cítím i hůř paradoxně. Víc mě po nich bolí hlava, ale to bude spíš tím chlastem (smích).

Budete nějak reagovat na výzvu Karlose Vémoly, že se s vámi klidně utká?

Já myslel, že už bude v UFC... Co vám na to mám říct, nebudu to komentovat, to jsou úplné nesmysly.