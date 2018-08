Výměna soupeřek! Vondroušová na US Open dostala Němku místo Rumunky

dnes 8:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Tři hodiny před zápasem přiletěla k Markétě Vondroušové na Flushing Meadows docela zásadní novina. Devatenáctiletá tenistka se však nenechala rozhodit a postoupila do druhého kola US Open.