Tenistka Vondroušová předčasně ukončila sezonu, má natržené tříslo

Rodačka ze Sokolova si na začátku září v New Yorku zahrála poprvé na grandslamu osmifinále. Na poslední chvíli se pak dostala na turnaj ve Wu-chanu, ale po něm už místo do Pekingu odletěla do Prahy na vyšetření. O závažnosti zranění dnes informoval manažer Vondroušové Jan Koukal na facebooku.

„Moc mě to mrzí a štve. V létě jsme s panem Hřebcem dobře potrénovali a na US Open jsem se na kurtu cítila skvěle. Bohužel bolest se každým zápasem stupňovala a už to dál nešlo,“ uvedla mladá tenistka, aktuálně 72. hráčka světového žebříčku WTA, která už na jaře po zranění ze Stuttgartu měsíc pauzírovala.

Místo přípravy na závěr roku jí nyní zabere nejbližší dobu léčba. „Že končím sezonu už teď, je mi líto, ale nejdůležitější momentálně je, abych tříslo stoprocentně vyléčila a mohla se s trenéry perfektně připravit na příští sezonu,“ dodala bývalá juniorská světová jednička, jež na okruhu WTA zatím získala jeden titul loni ve švýcarském Bielu.