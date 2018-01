Teenagerka Vondroušová kousek od senzace: Bylo to maso, ale nebrečím

Oči si tentokráte utírala jen velmi rychle. „Pár slziček bylo, ale dneska poprvé po porážce nebrečím,“ usmála se Markéta Vondroušová. Její kariéru je v rozletu a tohle ji může jen posílit. Ve velké Hisense Areně se totiž hvězda Caroline Garciaová musela tuze nadřít, aby zabránila další senzaci Australian Open.



Čtyři české postupy Čtvrtý den na Australian Open

„Rozhodlo pár míčů. Když potřebovala, udržela si servis, nekazila. Bylo vidět, proč je osmá na světě,“ uznala Vondroušová.

Je ovšem třeba dodat: po většinu času, kdy se tyhle dvě v rozpálené Austrálii přetahovaly, to byla minimálně vyrovnaná partie. A chvílemi Vondroušová řádila.

„Bylo to maso. Nejdřív mi přišlo, že tlačila ona mě, ale když jsme se dostaly do výměn, bylo to lepší a lepší,“ těšilo ji. „Cítila jsem se nejlíp, co jsem tady. Když jsem poprvé vstoupila na kurt, říkala jsem si: Ajaj, nějaký velký. Šla jsem úplně do neznáma, ale zvykla jsem si rychle. I když to skončilo takhle, užila jsem si to. Fakt dobrý!“



Velikost duelu ji za stavu 6:6 v rozhodujícím setu tak pohltila, že nejdřív čekala tiebreak: „Já byla úplně zmatená. Až pak mi došlo, že hrajeme normálně.“

Je snadné přijít na to, co zatím Vondroušové schází k tomu, aby podobné bitvy ovládla. „Zkušenosti, určitě. Na ní šlo vidět, že byla celou dobu v klidu, nevztekala se, pořád hrála svoje. Důležité momenty si dokáže udržet.“

To českou teenagerku občas nervy přemohly: „V koncovce jsem si jednou říkala, že když to dostanu do kurtu, bude možnost - a pak jsem to taky hned zkazila. Nebyla jsem tolik nervózní, ale když se to lámalo, podepsalo se to na mě.“

Tak třeba příště. Talentu na to má Vondroušová očividně dost.