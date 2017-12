Nezahazovat šance, ví Jeřábková před osmifinále MS s Rumunskem

„Kdybych dala deset branek, je to remíza, která nic neřeší,“ doplnila 21letá házenkářka po porážce 29:30.



Před utkáním zněl úkol jasně: pokud Češky chtějí lepší výchozí pozici do play-off mistrovství světa, musí proti Maďarkám zvítězit.

Před rokem na ME ve Švédsku se jim to povedlo o pět branek, i tehdy u toho byla Jeřábková - při debutu na velké akci vstřelila tři branky.

O rok později patří sestra hokejového obránce Jakuba, jenž bojuje o místo v NHL v sestavě Montreal Canadiens, k hlavním střeleckým tahounům Češek.

Na maďarskou bránu v závěrečném utkání skupiny B vyslala šestnáct střel - v devíti případech slavila gól. Individuální výkon ale u Jeřábkové přebil pocit zklamání z týmového neúspěchu.

Neproměnily jste čtyři sedmimetrového hody. V druhém poločase jste začaly trefovat tyčky. Nechyběl k výhře i kousek štěstí?

Zahozených šancí jsme měly daleko víc než pouze zmiňované sedmičky. V prvním poločase jsme nedávaly větší šance, tam si myslím, že jsme si Maďarky nechaly utéct. Na štěstí bych to nesváděla.

Do utkání jste naskočila v průběhu prvního poločasu. Záhy ale přišel ostrý střet s jednou ze soupeřek a musela jste střídat. Co se tam stalo?

Dostala jsem v souboji do nosu a tekla mi krev. Už jsem ale v pořádku.

Reprezentační spojka Markéta Jeřábková v utkání proti Maďarsku.

Popisujete to, jako by to byla v házené normální věc.

Házená je tvrdej sport, ví se to. Pro ženskou je to především tvrdší než pro chlapa. No a pokud chceme na šampionátu uspět, měly bychom do toho dát na hřišti všechno.



V osmifinále v pondělí odpoledne vyzvete Rumunky, vítězky skupiny A. Pomůže i loňský vzájemný duel, kdy jste na evropském šampionátu odehrály důstojný zápas a prohrály pouze o dvě branky?

Rumunky jsou bez Cristiny Neagu (trojnásobná nejlepší hráčka světa, před dvěma lety nejlepší střelkyně MS) možná poloviční. Loni ve Švédsku jsme s nimi zaznamenaly dobrý výsledek. Důkladně se připravíme a budeme chtít uspět.

Do Lipska se nakonec přesouváte vlakem místo letadla. Co je vám příjemnější?

Vlak bude pohodlnější. Na letišti bychom musely dvě hodiny stát, je to zdlouhavé.

Už máte sbaleno?

Nemám. Musím to stihnout po zápase. V noci nám autobus převeze bágly do Lipska, my poté ráno vyrazíme právě vlakem, takže nějaký čas ještě máme.