Biatlonová naděje Davidová: Pro mě je Šikola pořád nejlepší trenér

Kus cesty už má mladičká Davidová za sebou. V juniorských kategoriích se nedávno stala mistryní i vicemistryní světa. V loňském roce zase dvakrát brala zlato na domácím mistrovství Evropy v Novém Městě na Moravě. „Moje nejlepší momenty,“ praví.

Tento týden se na Vysočinu - tedy na místo, kde dvakrát vyhrála evropský šampionát - znovu vrací. Namísto na lyžích na sníh však tentokrát pojede na těch s kolečky.

Před sebou má mistrovství světa na kolečkových lyžích. Také z letní verze biatlonu už si odvezla dvě medaile. V juniorské štafetě slavila zlato v Estonsku i stříbro v Rumunsku. K týmovým úspěchům připojí: „Pokaždé, když vyhrajete závod s někým, tak je ta radost ještě větší.“

Takovou radost může zažít i nyní na Vysočině. Domácí šampionát pro ni navíc bude mít speciální podtext. Čekají ji poslední juniorské závody.

Od následující sezony už zamíří definitivně mezi dospělé. „Nemám z toho přechodu strach,“ tvrdí Davidová. Koneckonců, s dospělým biatlonem má již zkušenosti; startovala ve světovém poháru i na olympiádě. K přechodu tak pouze dodá: „Akorát bude asi větší zátěž objet všechny ty závody. S holkama už jsem ale závodila, takže obavy nemám.“

S nejlepšími českými reprezentantkami nejenže již závodila, ale nyní už i trénovala. Zažila tak i letošní přípravu pod vedením norského trenéra Egila Gjellanda, jenž přišel do české reprezentace po uplynulé zimní sezoně.

Podle Davidové změnil kouč ze zahraničí tréninkový rytmus: „Máme méně volna, trénujeme častěji, ale zase v nižších intenzitách. Je to trochu jiné, ale v pohodě.“

Komunikovat teď také nově musí s trenérem v angličtině. S žádnou velkou jazykovou bariérou se prý však v týmu nepotýkají: „Možná jen trochu. Ale myslím, že to je v pohodě. Když něco potřebujeme, tak se s ním domluvíme vždycky.“

Davidová byla jednou z těch, které v minulosti prošly pod rukama trenérovi Jindřichu Šikolovi. Nedávno tak propíranému, když jej zkritizovala ve své knize někdejší hvězda Gabriela Koukalová.

Juniorskou mistryni světa Davidovou výroky proti Šikolovi nepotěšily: „To víte, že mě to zamrzelo.“ Načež se omluví: „Víc bych se k tomu nevyjadřovala. V tu dobu jsem tam nebyla, nezažila jsem to, proto bych to nerada chtěla soudit.“

Davidová na každý pád zdůrazňuje: „Pro mě je Jindra Šikola pořád nejlepší trenér. Nic se na tom nezměnilo ani po vydání té knížky.“ Však to byl také on, kdo má zjevný podíl na jejích úspěších.

Zvýšená popularita Markétě Davidové zvedla i počet sledujících na sociálních sítích. Jen na Instagramu ji sleduje téměř dvacet tisíc lidí. Dává si tak větší pozor, co publikuje: „Nesdílím všechen svůj osobní život, odděluji to.“

Na jejím profilu se objevují například fotografie koní, které má tak ráda. „Ráda bych si jednou udělala licenci a vyrazila na hobby závody v parkuru,“ povídá. „Zatím ale nemám ani vlastního koně, takže v dohledné době to s největší pravděpodobností nehrozí.“

Upíná se v současnosti především k biatlonu. Přidat v něm může další medaili do sbírky už v pátek při smíšených štafetách. „Uděláme pro to všechno,“ slíbí. Trať v Novém Městě patří mezi její oblíbené. Tedy... „Přidali tam teď nový úsek, tak uvidíme, jestli ji budu mít ráda i po tomto víkendu,“ směje se Davidová.