O zatažení střechy rozhodli těsně před finále, postěžoval si Čilič

Minulý rok ve Wimbledonu neskrýval slzy. Ve finále s Federerem prohrál hladce ve třech setech. Později přiznal, že se trápil s obrovskými puchýři na nohou, které se snažil tlumit prášky.

O půlroku později v Melbourne svedl Marin Čilič se Švýcarem důstojnou tříhodinovou bitvu. Soupeři dokázal jako jediný na turnaji vzít set, dokonce dva,. a výrazně ho potrápit v cestě za rekordním dvacátým grandslamovým titulem.

„Nyní jsem zklamaný, ale to je logické. Byl to krásný souboj, na pět setů,“ vyprávěl 29letý Chorvat. „S výkonem jsem spokojený, byl jsem mentálně silný i v dobré kondici.“



Právě dokonalá psychika dostala Čiliče zpět do hry. Hned na úvod totiž bezmála dvoumetrový chlapík v Rod Laver Areně tápal, hledal se a první sadu prohrál za méně než půl hodiny.

Na tiskové konferenci poté přiznal, že rychlé rozhodnutí pořadatelů mu výrazně zkřížilo plány v přípravě. „Nikdo se mě neptal na můj názor. Prostě přišli a sdělili mi, že přemýšlejí o tom, že nechají zatáhnout střechu,“ popisoval Čilič. „Doplnili, že definitivní rozhodnutí padne okolo sedmé hodiny večerní, tedy třicet minut před samotným zápasem,“ líčil dál.

V Melbourne v neděli opět šplhaly teploty ke čtyřicítce. Rtuť teploměru se tou dobou pohybovala okolo 38 stupňů Celsia. Jenže právě na takové podmínky se Chorvat desítky minut chystal. „Když jsem přišel na kurt, pocitově mi přišlo, že je 23 nebo 24 stupňů. Ohromný rozdíl. Zrovna první zápas pod střechou a ten finálový, bylo to v prvním setu těžké,“ řekl.

Výmluvy ale vítěz US Open 2014 nehledal. Na kurtu se soustředil pouze na vlastní výkon, za který se později rozhodně nemusel stydět.

Když dotáhl zápas do pátého setu, mohl oplývat notným sebevědomím. Jeho bilance v rozhodujících sadách je úctyhodná - vždyť Čilič ovládl 27 pětisetových duelů z 39 odehraných. „Jenže i Roger se v dlouhých bitvách cítí pohodlně,“ prohodil.



A opravdu cítil. V rozhodující sadě dovolil Čiličovi ovládnout jedinou hru.

Postupem do finále Chorvat z pozice světové šestky (posledním tenistou, který jako šestý nasazený ovládl Australian Open, byl v roce 1998 Petr Korda) v pondělí v novém vydání žebříčku ATP poskočí na třetí příčku za Nadala a Federera. S prvním jmenovaný se střetl ve čtvrtfinále, Španěl v pátém setu vzdal, s tím druhým má děsivou bilanci 9:1.

„Mým cílem je být světovou jedničkou. To je důvod, proč na sobě neustále pracuji. Během posledních dvou let jsem udělal obrovský pokrok a věřím, že můj velký den ještě přijde. To mi dodává obrovské sebevědomí,“ přidal Čilič.



Velká finále, jako to nedělní na Australian Open s Federerem, chorvatského dlouhána k vysněnému cíli pomalu posouvají.