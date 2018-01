Byla to strašná křeč, vůbec nám to nešlo, diví se karlovarský Zmrhal

„Po zápase je to hořké. Hráli jsme špatný zápas, vůbec jsme na soupeře nenašli recept, obrana byla špatná. Je to sice prohra po třinácti zápasech, ale na druhou stranu každá série jednou končí,“ říká Marek Zmrhal, třetí nejvíc bodující domácí hráč s 12 body.

„První set jsme natěsno urvali, ač jsme měli čtyři setboly, ale potom Kladno bylo neustále ve vedení. Nepustili nás k větším věcem, my byli dnes na dohrávku, po nějakém čapnutém míči fakt marní, nemohli jsme se do toho dostat,“ připouští Zmrhal.

Příčinu nezná. „Byla to strašná křeč, pořád jsme moc chtěli a vůbec to nešlo. Možná trochu horké hlavy, že jsme to nezklidnili a nepůjčili soupeři. Na druhou stranu, když jsme jim to půjčili, tak nás hned potrestali, byli ve všem lepší.“

V posledních zápasech Vary ničily všechny soupeře servisem, proti Kladnu jim „ulétl“.

„Všechny, co šly na riziko, tak hned točili a s lehčími si poradili úplně stejně. Nekompromisně nás hned trestali, nedostali jsme se k žádné větší sérii a nevytvořili na ně tlak,“ míní karlovarský smečař.

Už ve středu hraje Karlovarsko druhé kolo Challenge Cupu se švýcarským Näfels. Porážka přišla v nejméně vhodnou dobu.

„Podle mě to vliv mít nebude. Jsme profesionálové a už jsme hodněkrát prohráli, abychom si z toho nic nedělali. Jedna prohra nic neřeší, jedeme dál a se Švýcary chceme předvést lepší výkon a postoupit,“ tvrdí však Marek Zmrhal.