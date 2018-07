Šotola sbírá ocenění a pro Česko medaile, z ME zlato i stříbro

V roce 2017 byl vyhlášený nejlepším diagonálním hráčem evropského šampionátu hráčů do 19 let. K tomu se s týmem mohl radovat ze zlatých medailí. A letos? Zase se stal tím nejlepším univerzálem. Táhl tým, ale už mezi hráči do 20 let. K tomu si „přibalil“ stříbro.



Je mu teprve 18 let a jmenuje se Marek Šotola, hráč extraligového Jihostroje z Českých Budějovic. Možná budoucí hvězda budějovického i národního týmu. Teď už ani Šotolu tolik nemrzí, že Česko nedosáhlo až na zlato. „K tomu nám chyběl jediný bod, měli jsme dva mečboly,“ vrací se Šotola k finálovému duelu mistrovství s Ruskem. Česko nakonec prohrálo 2:3 a v tie-breaku 16:18 a sám Marek mohl celý zápas i šampionát rozhodnout.

„Zasmečoval jsem těsný aut, i když to možná byly nakonec teče, ale bylo vyrovnáno. Pak zablokovali Lukáše Vašinu a už jsme se nestihli vrátit zpátky,“ popisuje 203 centimetrů vysoký hráč samotný konec pátého setu.

I druhé místo je pro český výběr pod vedením trenéra Jana Svobody velký úspěch. Čeští junioři tím v nizozemském Haagu navázali právě na rok staré vítězství na mistrovství Evropy devatenáctiletých. Národní A tým má tak do budoucna opravdu z čeho čerpat.

„Už se nám prohrané finále rozleželo a teď jsme spokojení,“ usmívá se Šotola a odhaduje důvody, které vedou k úspěchům mládežnických reprezentací. „Hodně v nároďáku trénujeme, vždycky na šampionáty tým dobře vyladíme. Taky jsme dlouho pohromadě a máme výbornou partu. Moc kluků se u nás nemění, i proto jsme sehraní.“

Slovo trenéra Jana Svobody „Zaprvé, Polák se Šotolou se dostali do all star výběru celého turnaje. Druhou věcí, kterou musím zmínit, je, že oba patřili celou dobu k základním kamenům družstva a oba dva odehráli všechno to, co jsem od nich chtěl a očekával. Zasloužili se o celkový výsledek. A jestli jsou už zralí na dospělou extraligu?

Vždycky záleží na odvaze klubu i kouče, ale u těchto dvou jmen není žádných pochyb. Polák i Šotola by neměli být jen v základní dvanáctce, ale už opravdu neustále hrát.“

Marek Šotola si svými výkony v Haagu řekl o výraznější porci extraligových zápasů v dresu Jihostroje. I podle jeho reprezentačního trenéra Jana Svobody by měl hrát Šotola už stabilně v základní sestavě.

„Když vezmu třeba Rusko, tak jejich výběr by mohl naši extraligu klidně hrát někde ve druhé polovině. Pořád to není ještě tak razantní volejbal, ale bloky měli na šampionátu výborné,“ říká univerzál. Češi nakonec stříbrné medaile oslavili ještě přímo v Nizozemsku, a to nakonec i s Rusy i třetími Belgičany.

Loni Šotolovi upekla babička za evropské zlato jeho oblíbený medovník, co dostane nejlepší juniorský univerzál Evropy tentokrát? „Vyrážím si na pár dní odpočinout do Maďarska do lázní,“ těší se volejbalista.

Od 30. července ho dokonce čeká reprezentační kemp českého mužského A týmu. Tam ho pozvali spolu se stříbrným parťákem z národního týmu i z Jihostroje, s blokařem Josefem Polákem. Oba dva patřili po celý turnaj do základní šestky českého výběru a oba se totiž po mistrovství Evropy dostali i do hvězdného výběru celého šampionátu. „To mi hodně zvedlo náladu po prohraném finále,“ říká Josef Polák.

Loňské zlato má sice pro něj možná větší cenu, ale druhým letošním místem nepohrdá. „Stříbrné medaile se řadí spolu s loňským zlatem mezi mé dva vrcholy ve volejbalu. Za tímto stříbrem stojí tvrdá práce a hodně tréninků,“ líčí Polák.

Stejně jako Šotola, tak i Polák vyzdvihl dobře poskládaný a bojovný tým. „Nejhůře nám asi bylo v posledním utkání ve skupině proti Portugalsku. Do té doby nehráli nic moc, ale proti nám se víc nahecovali a měli jsme co dělat, abychom je nakonec v tie-breaku porazili,“ zmiňuje dva metry a jeden centimetr vysoký 19letý volejbalista. Toho čeká v nadcházející sezoně v týmu Jihostroje zase pozice čtvrtého blokaře. „Budu jistit záda klukům a zároveň budu hrát za EGE první ligu.“

Kromě Poláka se Šotolou byl členem stříbrného týmu i 19letý českobudějovický střídající smečař Filip Humler.