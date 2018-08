Motocyklista Červený: Nejlepší závody! V Hořicích je to vždy skvělé

V celkovém hodnocení šampionátu IRRC mu zatím patří čtvrtá příčka. Ovšem nikdo z evropských jezdců nezná hořickou trať tak dobře jako on. Proto může Marek Červený pomýšlet i na druhé místo, které zatím za vedoucím Britem Danny Webbem drží Fin Erna Kostamo, třetí je Didier Grams z Německa.

A právě s německým závodníkem by si to Červený mohl v Hořicích rozdat o vítězství, už na květnových závodech 300 zatáček na stejné trati to byl v jejich podání parádní souboj dvou špičkových pilotů. Do něj se bude chtít zapojit i suverénní král letošní sezony Webb, který vyhrál všech osm letos odjetých závodů.

„Letos je strašně velká konkurence. Je to opravdu hodně vyrovnané, ale o to lepší to musí být pro diváky. Moc se do Hořic těším,“ říká před závody Marek Červený.

V Hořicích jezdíte už pěknou řádku let a počet vašich vítězství stále roste. Je mezi nimi nějaké výjimečné, které se vám vrylo do paměti?

Určitě to bylo, když jsem si tu s předstihem dokázal zajistit evropský titul v supersportech. Na to nejde zapomenout, šlo o můj úplně první titul. Je to pro mě výjimečná vzpomínka.

Jak se do Hořic těšíte?

Já vždycky říkám, že to jsou nejhezčí závody v roce. Ta trať je hodobóžová. Nikde lepší není, takže se těším moc. Navíc má být krásné počasí a určitě to bude skvělá podívaná.

Čeká se, že o vítězství budete stejně jako o letošních zatáčkách bojovat vy a Dider Grams.

Bylo by to hezké. Ale myslím, že se musí počítat i s dalšími jezdci. Přijede sem evropská elita. Především Danny Webb je v letošní sezoně výborný. Už tu byl třikrát a myslím, že na stupně vítězů už má.

V Hořicích se jezdí dva špičkové závody. Které považujete za prestižnější?

Myslím, že tyhle srpnové. Jde i o to, že silné kubatury jedou hned čtyři závody. Ale především tu jezdí kvalitní zahraniční jezdci. Vidět je musí být pro každého motocyklového fanouška zážitkem.

Vy jste zatím na čtvrtém místě, máte v plánu posunout se po Hořicích na stupně vítězů?

Určitě nad tím přemýšlím, ale bude to velmi těžké. Jsme v té první čtyřce opravdu vyrovnaní a muselo by vše sednout na výbornou. Snad se mi povede zajet dobrý výsledek. Už se na víkend moc těším.