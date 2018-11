Motocyklista Červený potřetí v Macau: Snad se znovu zlepším

Při premiérové účasti v roce 2016 byl Červený na 17. místě. Loni tuhle pozici o jeden stupínek vylepšil.

Letos by se s větší zkušeností specifické trati chtěl znovu posunout dopředu. Avšak v konkurenci světové špičky to bude velmi těžké. Tréninky jsou v Macau na programu už ve čtvrtek. Hlavní závod se jede v sobotu.

V letošní sezoně objel celé mistrovství Evropy na přírodních okruzích (IRRC), na něm v královské třídě superbiků skončil na čtvrtém místě. Oproti loňsku si pohoršil, ale i tak je s umístěním v rozhodně větší konkurenci spokojen. Teď však přichází úplně jiný závod.

Trať v Číně je totiž velmi specifická a několikanásobný vítěz legendárního domácího závodu v Hořicích si to uvědomuje.

„Je to úplně jiné než v Evropě. Trať je hodně jiná, žádná taková u nás ani jinde v Evropě není. Navíc počasí je o hodně náročnější,“ říká před sobotním startem Červený.

Čeká vás jeden z nejprestižnějších závodů, na kterém může road racingový jezdec závodit. Jak se na Macau GP těšíte?

Musím říct, že opravdu hodně. Půjde o moji třetí účast na tomhle slavném závodě, takže trať už bych měl znát velmi dobře. Věřím, že to zúročím a zlepším umístění z předchozích dvou účastí.

Jak je těžké získat na takhle velký a vzdálený závod finanční prostředky, kterých ve vašem sportu není asi nikdy dost?

To je pravda. Je to velmi náročné, proto se to vlastně řeší celý rok. Těžší je to i v tom, že je to na samém závěru sezony, takže může přijít zranění a všechna snaha může být k ničemu. Tentokrát jsme na tom intenzivně pracovali od léta, aby všechno proběhlo v pořádku.

Jak se do takové destinace přepravují závodní stroje?

Motocykl tam letí s předstihem v bedně letadlem. Jsou tam u toho také náhradní díly a pneumatiky. Po závodech se to do Evropy plaví z Číny lodí, takže to trvá déle, ale když žádné závody nejsou, už to nevadí,.

Kolik s vámi do Číny létá mechaniků?

Letos s sebou mám svého českého technika a jednoho mechanika.

Jde už o vaši třetí účast, takže víte, jak to na závodech chodí. Bydlíte pokaždé na stejném místě?

Zatím jsme bydleli vždycky jinde, což platí i letos. Ale není v tom žádný problém, je to v samé blízkosti okruhu. Pěšky do boxu to máme pár minutek chůze. V tomhle to mají vychytané, protože v depu jsou všichni opravdu za chvíli.

Do Číny jste odletěli už s předstihem.

Paradoxně letos je to ze všech tří účastí nejpozději. První dva roky jsme tam byli o něco dříve. Doufám, že i takové maličkosti mohou pomoci. Snad díky nim vylepšíme maximum.

V čem je lepší, že jste do Číny přiletěli v pozdějším termínu?

Chtěli jsme to dobře načasovat, protože dřív jsme tam měli moc volného času, což nebylo dobře. Samozřejmě tam před závody na sobě pracuju. Chodím cvičit a běhat.

Připravujete se přímo na tento závod už nějak speciálně doma, přece jen jsou v Macau jiné klimatické podmínky.

Určitě. Hned po skončení jsem se snažil. Ale můžu se doma připravovat, jak chci, stejně je to tam úplně jiné.

Těžší?

Ano. Ty podmínky, kdy je velké vedro a vlhko, jsou opravdu těžší.

Střetnete se s nejlepšími závodníky na přírodních okruzích na světě, to musí být zajímavá konfrontace.

Z první desítky asi dva jezdci nedorazí, jinak to bude hodně nadupané. Je tam Rutter, který zde vyhrál už několikrát, a další borci světového road racingu. Na startu budou noví závodníci, takže nevím, jak jim to půjde. Proto je těžké tipovat nějaké umístění.

Marek Červený během závodů v Hořicích.

Ze seriálu IRRC, který jste kompletně odjel a skončil na čtvrtém místě, startují v Macau všichni nejrychlejší.

Je to tak, jede vítěz Danny Webb, Didier Grams i Erno Kostamo. Bude to určitě zajímavé srovnání i s nimi.

Bude mezi vámi větší rivalita?

Já myslím, že jsme rozumný a že každý uvidíme, na co máme. Určitě si nedarujeme ani metr, ale zlí na sebe rozhodně nejsme.

Ohlédněme se za sezonou: v seriálu IRRC v kategorii superbiků jste skončil na čtvrtém místě, jste s tím spokojen?

Já jsem spokojený. Bylo to opravdu rychlé. Na všech tratích kromě Hořic jsem jezdil rychleji než v předešlých letech. Díky velké konkurenci jsem si parádně zazávodil.