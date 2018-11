Pád byl blízko. Motocyklista Červený se přesto v Macau zlepšil

Červený prestižním závodem zakončil náročnou sezonu. V té vybojoval ve velké konkurenci v šampionátu IRRC čtvrté místo a připsal si další jednotlivé úspěchy, když například ovládl legendární závod 300 zatáček Gustava Havla.

„Jsem se sezonou spokojený. Sice jsem si v seriálu IRRC proti loňsku pohoršil, ale předváděl jsem kvalitnější výkony a diváky musely závody v takové konkurenci bavit,“ říká jezdec se zkušenostmi ze světového šampionátu třídy supersport.

Do Číny jste odlétal s cílem zlepšit se. To se vám povedlo, takže předpokládám, že panuje spokojenost?

Já říkám, že to vždycky může být lepší, ale spokojený určitě jsem. Chtěl jsem být lepší než vloni a to se povedlo.

V kvalifikaci i předchozích jízdách jste zajížděl umístění těsně za elitní desítkou. Odpovídá to tedy výsledku v závodu?

Já myslím, že určitě. Než jsme odlétali, tak jsme doma seděli a koukali do papíru, kdo bude startovat, a vycházelo nám něco kolem dvanáctého místa, což se vlastně do puntíku vyplnilo. Bonusem je, že jsme dojeli o malinko lépe, než byla ta původní představa.

Na druhou stranu to mohlo dopadnout i lépe. Elitní desítka nebyla daleko.

Je pravda, že to rozhodně bylo reálné. Bohužel v souboji s Didim (pozn. autora: Didierem Gramsem) mu vynechala motorka. Já se mu musel vyhýbat a ztratil jsem kontakt s jezdci před sebou. Bylo velké štěstí, že jsme se spolu nesrazili. Za to můžu být rád. Poté už jsem nebyl schopný akceptovat tempo dvou závodníků před sebou.

Co se stalo právě Gramsovi?

Měl technickou závadu, když mu přestala sloužit elektronika. Já jel těsně za ním a ve vysoké rychlosti mu motorka vypověděla službu. Bylo to hodně nebezpečné. Naštěstí to dobře dopadlo a musím říct, že po závodě jsme byli plní dojmu, že to tak skončilo.

V Číně na Macau Grand prix jste startoval potřetí. Pomáhá každá další účast k lepším výkonům?

Jednoznačně. Tyhle těžké okruhy jsou o tom, najezdit je, a každá zkušenost se hodí. Proto myslím, že se nám to letos povedlo. Od prvního kola jsme věděli, do čeho jdeme. Jsem rád, že mám vzestupnou tendenci v umístěních, kdyby to šlo opačně, bylo by to špatné.

Do Macau jste letěli s předstihem, ale déle než předchozí roky. Bylo to lepší načasování?

Před odletem jsem byl na vážkách, ale zpětně to hodnotím velmi pozitivně. Je to lepší, než tam být dlouho.

Závod se jezdí v sobotu, kdy se poprvé dostanete na trať?

První tréninky absolvujeme ve čtvrtek. V pátek se jezdí kvalifikace a v sobotu se jde naostro.

Říkal jste, že podobná trať v Evropě není, jak si závodění v Číně užíváte?

Podobná tu opravdu není. Musím říct, že tam je citelná nervozita. Každý si to chce užít, ale nervozita je velká. Pro mě krásný okruh, ale velmi nebezpečný.

Váš soupeř ze seriálu IRRC Brit Danny Webb dlouho bojoval o stupně vítězů. Nakonec obsadil čtvrté místo. Co jste říkal na jeho výkon?

Naprosto úžasný výkon. Já jsem mu hned gratuloval, protože si myslím, že musí být spokojený, a byla to od něj velká paráda.

Máte už nějaké informace, jestli se za rok do Macau vrátíte?

To je ještě brzy. V našem sportu může přijít nehoda nebo zranění, takže týmy vybírají až později. Ale týmy vidí, kdo tu jak jezdí, takže si každého nějak zaškatulkují.

V Číně jste zakončil sezonu, jaká byla z vašeho pohledu?

Samozřejmě náročná. Hodnotím ji však kladně. Čtvrtým místem v seriálu IRRC jsem si pohoršil proti loňsku, ale v té konkurenci byly mé výkony lepší.