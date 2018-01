Na programu je Marcialonga. Bauera čeká velká premiéra

Bauerova týmová jednička se na trať 75kilometrové Marcialongy vydá už počtvrté. Při svých třech předchozích startech dokázala dvakrát zvítězit a jednou dojela druhá. Na nejvyšší stupínky bude druhá žena celkového pořadí seriálu útočit v Itálii i letos. „Závod by měl Katce sedět, v minulosti se jí tam vždycky dařilo. Na pozicích kolem stupňů vítězů by se mohl pohybovat i Ilja Černousov. Já bych byl moc rád, kdybychom dodrželi trend být v každém závodě na stupních,“ přeje si šéf týmu Lukáš Bauer.

Sám Bauer se v roli závodníka letos objevil už v šestém ročníku seriálu dálkových běhů Visma Ski Classics, slavnou Marcialongu ale letos pojede úplně poprvé. Jen jednou si zatím její atmosféru užil alespoň jako člen servisu. „Už jsem byl několikrát přihlášený, ale vždycky z toho sešlo kvůli nemoci nebo zranění. Loni jsem dal přednost přípravě, abych dohnal tréninkové manko. Takže teď to bude poprvé a o to víc se na závod těším, i když z něho mám respekt a vím, že bude bolet. I proto, že mi kvůli práci kolem týmu nezbývá moc času na trénink,“ vysvětluje.

Poprvé se na start Marcialongy postaví také Ilja Černousov, který v předchozích dvou závodech seriálu dálkových běhů vybojoval pódiová umístění a důležité body do týmové soutěže. „Doufám, že se mi podaří dobře zregenerovat po posledním dlouhém závodě ve Švýcarsku a budu moct opět předvést co nejlepší výkon,“ přeje si aktuálně čtvrtý muž celkového pořadí Visma Ski Classics.

Momentky z populárního italského závodu Marcialonga.

Povzbuzený osobním maximem vyrazí do dalšího závodu seriálu Jan Šrail. 27letý závodník ze Šumavy dojel na La Diagonele 23. a rád by v některém z dalších závodů nakoukl do první dvacítky. „Kdyby se to podařilo třeba už na Marcialonze, bylo by to úplně nejlepší. Je to jeden z nejvyhlášenějších závodů, po Vasově běhu je asi nejznámější. Bude to hodně dlouhé a člověk na trati musí pořád makat,“ uvědomuje si Šrail po loňské zkušenosti.

„Úskalí Marcialongy je v tom, že trať je hodně úzká, dost se tam lámou hole. Je to kvůli tomu takový nervózní závod. Většina trati vede z mírného kopce, ale je tam i několik stoupání s prudkým kopcem na konci, který je po nějakých 70 kilometrech dost brutální,“ popisuje specifika nedělního závodu Lukáš Bauer. V barvách jeho týmu ho absolvuje ještě francouzský reprezentant Alexis Jeannerod, který obsadil 18. místo na La Sgambedě. „Kdyby byl zase do dvacítky, budu hodně spokojený. Cíle tak máme opět vysoké, chci alespoň jedno pódium,“ uzavírá Bauer.