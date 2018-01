Smutná prohrála finiš, obhajoba triumfu na Marcialonze jí těsně unikla

Dvojnásobná vítězka Marcialongy Smutná a Norgrenová spolu jely osamoceny od 25. kilometru a česká běžkyně vedla ještě padesát metrů před cílem, ale nakonec ztratila pět desetin sekundy.

Seriál dálkových běhů Ski Classics pokračuje za týden závodem Cortina-Toblach.

„Jsem strašně spokojená. Ty dva metry samozřejmě mrzí, ale jsem ráda, že jsem zase ukázala, že jsem v top formě. Musím říct, že jsem si v závěrečném stoupání i věřila, přišlo mi, že jsem na tom malinko líp. Přece jen ale nakonec měla o malinko více sil Britta,“ uvedla v tiskové zprávě Smutná, která je v průběžném pořadí Ski Classics druhá.

„Bylo to opravdu těsné, sama jsem byla hrozně unavená. Ale musela jsem to zkusit. S Kateřinou je to vždy těsné, ale doufám, že ještě pár soubojů v téhle sezoně svedeme,“ přála si Norgrenová.

Mezi muži v podobně těsném finiši uspěl Rus Ilja Černousov, jenž závodí za tým Lukáše Bauera. Na cílové pásce předjel Toreho Björsetha Berdala z Norska. Šestnáctý doběhl nejlepší Čech Stanislav Řezáč. Petr Novák nabral manko kvůli zlomené hůlce a obsadil 31. místo.

Trojnásobný olympijský medailista Bauer si v závodu odbyl premiéru a dokončil ho na 49. místě. Z výsledků členů svého týmu měl radost. „Ilja byl dnes naprosto senzační, Katka taky. Rozplývali jsme se už minulý týden, kdy byl Ilja druhý a Katka třetí, teď je to ještě o pořádný kus lepší,“ připomněl šéf týmu výsledky z La Diagonely.