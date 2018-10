Hirscher vyhrál před Ledeckou novinářskou anketu o sjezdaře roku

Devětadvacetiletý Hirscher nejenže v minulé sezoně posedmé získal velký křišťálový glóbus, ale přidal i dva malé za slalom i obří slalom a na olympijských hrách v Pchjongčchangu vyhrál obří slalom a kombinaci. Triumf Ledecké, do té doby hlavně špičkovou snowboardistky, v super-G v Koreji šokoval celý svět. Na „prkně“ pak potvrdila roli favoritky a přidala druhé olympijské zlato.

„Na snowborďačku je to docela dobrý výkon. Být druhá za Marcelem, to je největší pocta na světě,“ okomentovala své umístění v anketě Ester Ledecká. „Je to můj obrovský vzor a jsem moc ráda, že můžu být v Atomic týmu jako on.“

Hirscher převezme tradiční křišťálovou Trofej Serge Langa, pojmenovanou po zakladateli Světového poháru a udělovanou od roku 1963, už počtvrté a vyrovnal rekord Švýcara Pirmina Zurbriggena. Výsledky byly zveřejněny v Söldenu, kde byl měl o víkendu pohárový seriál začít. Ohrožuje ho však nepříznivé počasí.

Anketu Hirscher ovládl už v letech 2012, 2015 a 2016. Na pomyslný trůn se vrátil poté, co jej loni sesadila Američanka Mikaela Shiffrinová.