Dravec Márquez ubral. Myslí na titul, a tak mu i třetí místo stačí

Španělský dravec, o němž se traduje, že moc ohledů na trati nebere, se na Masarykově okruhu raději spokojil s třetím místem, než by za každou cenu sahal po vyšším umístění. Protože před ním dojeli Andrea Dovizioso a Jorge Lorenzo, kteří ho v pořadí tolik neohrožují, byl Márquez i s třetí příčkou spokojený.

Druhému Valentinu Rossimu zase odskočil - vede už o 49 bodů.

„Mohl jsem v některých místech jet ještě rychleji, ale pak i riziko by bylo větší. Proč bych to dělal? Mým hlavním cílem bylo závod dokončit. Tak jsem si řekl: O. K., nechme to, jak to je,“ vysvětloval Márquez na tiskové konferenci.

Možná ze „setrvačnosti“ ještě tři kola před koncem předjížděl druhého Lorenza, ale jakmile mu to Španěl na stroji Ducati vrátil, zařadil se Márquez za něho. Rossiho držel za zády, což bylo to nejdůležitější. Na dvojblok Ducati ve složení Dovizioso, Lorenzo stejně tuhle neděli neměl.

„Je to legrační. V posledním kole jsem držel defenzivní stopu, aby se přede mě Marc nedostal, a stejně jsem zajel kolo rychleji než on,“ koukal do papírů Lorenzo.

V příštím roce se potkají v jednom týmu, protože Lorenzo přesedne na tovární Hondu. Tam možná velká rivalita zase ožije. Letos už to bude spíš klidné příměří.

V Márquezův prospěch.

Dospěl snad tenhle trochu arogantní hoch? Spíš začal pečlivě počítat. Ve jménu dalšího titulu.

„Dnes to nebyl ten obvyklý Márquez, jel hrozně na jistotu. On ví, že mu stačí udržovat náskok. Je to důkaz, že je už je dostatečně vyspělý,“ sledoval Lukáš Pešek, bývalý český závodník. Podle jeho názoru je spojení Márqueze a Hondy letos neporazitelné.

Statistici spočítali, že brněnský dojezd MotoGP byl pro trojici na stupních vítězů nejtěsnější od finiše v Estorilu v roce 2006. Dovizioso, Lorenzo a Márquez se vešli do 368 tisícin vteřiny.

Unikátní vyrovnanost možná nastala i kvůli úpravám na pneumatikách, k nimž dodavatel Michelin letos sáhl. Závody mají pomalejší tempo. „Nejsem si jistý zadní pneumatikou. Jsou okruhy, kde bych normálně jel od první do poslední zatáčky naplno, ale letos ne,“ krčil rameny Lorenzo.

„Něco s ní je. Nemůžu říct, že je ta guma měkčí, to by bylo moc jednoduché. Ale je jiná. Proto jezdíme pomaleji než v minulých ročnících,“ přidal se Dovizioso.

Marc Márquez (vpravo) naslouchá Valentinu Rossimu na tiskové konferenci před brněnskou Velkou cenou ČR.

Co na to Márquez? „S pneumatikami je všechno fajn. Pro fanoušky a pro show je lepší, když vidí víc jezdců na špici, jak šetří pneumatiky a nechávají si tu největší parádu na konec. Pak podívaná stojí za to.“

Dokud se bude jezdit vyrovnaně, znamená to mimo jiné i to, že mu nikdo neujede, nikde ho žádný ze soupeřů výrazně nezaskočí, nikde neztratí moc velký počet bodů.

Do konce šampionátu zbývá devět závodů. Musela by ho postihnout nebývalá krize, aby titul mistra světa ztratil. A možná ani tak ne.