Hattrick i traťový rekord. O Hynkově triumfu na Malevilu rozhodl finiš

Kristián Hynek na prašných tratích v kopcích na česko-německém pomezí potvrdil skvělou formu. Před týdnem vyhrál mistrovství republiky v maratonu, teď si triumf zopakoval.



„Ze začátku jsem byl přitom unavený a neměl jsem potřebnou šťávu. Ve finále jsem ale těžil z toho, že trať na Malevilu byla trochu delší, než mému největšímu soupeři Honzovi Škarnitzlovi sedí,“ řekl v cíli Kristián Hynek. „Konkurence byla veliká, o to víc si vítězství cením. Vyhrál jsem tady potřetí, takže Malevil je pro mě už srdeční záležitost,“ dodal Hynek, který na Malevilu předtím triumfoval v roce 2012 při mistrovství Evropy a o rok později při republikovém šampionátu.

O vítězství si to nakonec rozdali dva čeští závodníci, které na cílové pásce dělila necelá vteřina. Na startu se však sešla i plejáda velkých zahraničních jmen – čtyřnásobný vítěz legendárního závodu dvojic Cape Epic Karl Platt z Německa, jeho krajan Tim Böhme nebo loňský obhájce Johnny Cattaneo z Itálie. Brzy po startu se na čele utvořila pětičlenná skupinka závodníků, kterou v nejtěžším stoupání na Hvozd roztrhal Jan Škarnitzl. Dvojnásobný olympionik v cross country pod kopcem zvýšil tempo a dojel si pro vrchařskou prémii.

Pozdější vítěz Hynek byl v té chvíli v kritické situaci. Právě pod Hvozdem měl defekt a musel dofukovat gumu. Na vedoucí partu nabral minutovou ztrátu, kterou pak ovšem skvělou stíhací jízdou stahoval, až nakonec zhruba 25 kilometrů před cílem dojel do té doby vedoucího Jana Škarnitzla.

Společně to táhli až do cíle na Ranči Malevil, kde měl přece jen o trochu navrch Hynek. „Vyhrál jsem prémii na Hvozdu, ale věděl jsem, že mě Kristián asi dojede. Do finiše jsem si věřil, Kristián mě pak ale v zatáčce podjel a mně se do cesty připletla závodnice z kratší trati. Bylo zbytečné jet na krev, přece jen to není mistrovství světa,“ řekl smířeně závodník lučanské stáje Sram Mitas Trek. „Zase z toho bylo druhé místo, takže se na Malevil budu muset ještě vrátit, abych konečně vyhrál.“

Pro třetí místo si dojel slovenský biker Tomáš Višňovský. „Horská prémie byla strašně těžká, tam jsem trochu ztratil, ale pak jsem jel naplno a podařilo se mi urvat bronz. Jsem moc spokojený, vytěžil jsem z toho maximum,“ řekl jezdec týmu Česká spořitelna Accolade. Čtvrtý skončil zklamaný Filip Adel, kterého ze hry vyřadil defekt, pátý další z favoritů Karl Platt.

Závod žen vyhrála kolegyně Kristiána Hynka z týmu Canyon Topeak, čtyřicetiletá matadorka Sally Bighamová z Velké Británie, kterou v cíli vítal pětiměsíční synek Max. Na druhém místě dojela vicemistryně republiky Milena Cesnaková. Závod na 65kilometrové trati ovládli Josef Jelínek (Mitas Trek) a Regina Marundeová z Německa.