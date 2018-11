Dlouho nedotknutelný, teď zranitelný. Přijde šachový Mozart o trůn?

Když naposledy americký šachista bojoval o titul mistra světa, šlo o střet civilizací. Zápas století se tomu říkalo.



Západ versus východ.

Kapitalismus versus komunismus.

Studená válka v Reyjkjavíku na 64 polích mezi Američanem Bobby Fischerem a Sovětem Borisem Spasským.

Fenomenální šachista Bobby Fischer na fotografii z roku 1962, kdy mu ještě nebylo dvacet.

O šachy už ve Spojených státech nikdy nebyl takový zájem, jako v době téhle jedinečné bitvy z roku 1972.



Na čtyři dekády zájem o tenhle královský sport úplně opadl. Také proto, že Fischer s šachy na dvacet let skončil. Teď se ale v Brooklynu objevila nová hvězda, která má génia nahradit.

Fabiano Caruana od pátku v londýnské Holborn College čelí trojnásobnému světovému šampionovi Magnusi Carlsenovi. Čeká je celkem dvanáct her a organizátoři hovoří o souboji této generace.

„Šachové hvězdy jsou boxerskými šampiony 21. století,“ říká šéf světového šachu Ilya Merenzon. „Moudrost je sexy a skoro tři týdny teď budeme mít možnost sledovat úžasný zážitek - jak nejchytřejší lidé na světě bojují o světový titul.“

Carlsen – lepidlo na sponzory

Oba to jsou zázračné děti. Carlsen získal titul velmistra ve třinácti, Caruana o rok později. Šachy jsou ale snad jediná věc, ve které jsou si podobní.

Carlsen už je mezinárodní hvězdou. Značkou, na kterou se lepí sponzoři. Na světovém trůnu se drží od roku 2013 a doma v Norsku je zaslouženě celebritou. Všech jeho 12 londýnských zápasů bude živě vysíláno v prime timu na hlavní norské televizi.

Sedmadvacetiletý showman je tváří módní společnosti G-Star Raw, hodinek Omega nebo automobilky Porsche. Natočili o něm film Šachový princ.

Carlsenova reklama na Porsche:

Pro sponzory je darem z nebes - pohledný, chytrý, marketingově ideálně využitelný.



A pochopitelně také nejlepší. Jeho vrcholný rating 2882 bodu je nejvyšší v historii. Dokonce vyšší, než měl kdy Fischer, Karpov nebo Kasparov.

I proto se o něm často hovoří jako o nejlepším šachistovi historie.

Jenže Carlsen, který byl už dříve označen za šachového Mozarta, neprožívá zrovna nejlepší období. Říká se, že lehce zlenivěl. Že už ho šachy tolik nebaví, a tak šance na jeho svržení je o to větší.

Dokázat by to měl právě Caruana - soupeř ještě z juniorských let.

„Tak trochu to připomíná boxerský zápas,“ přiznal 26letý Američan. „Je nepravděpodobné, že by došlo k rychlému knockoutu, cílem bude hlavně přechytračit mého soupeře.“

Carlsen byl dlouho nedotknutelný, teď se zdá být zranitelný.

Caruana – počítač s rockovou duší

Jeho americký vyzyvatel je úplně jiný.

S šachy začínal v pěti letech. Na svém prvním turnaji prohrál všechny zápasy, a dokonce zapomínal zastavovat po svých tazích čas. „Byl to trpký začátek,“ vzpomíná.

Nyní je na vrcholu sil. Do roku 2015 reprezentoval na mezinárodních akcích Itálii, odkud pochází jeho maminka, poté se rozhodl dát přednost vlajce Spojených států.

„Byl to totiž právě Bobby Fischer, kdo mě nejvíc inspiroval. Jeho přístup k šachu a vůle byla fenomenální a inspirativní. Je mi ctí, že s ním mohu být srovnáván,“ říká Caruana.

Fabiano Caruana lines up a thunderbolt against the Thor of chess, Magnus Carlsen. By Dominic Lawson https://t.co/FdY2eM9Syf pic.twitter.com/WCUOrzpsGV — ST News Review (@ST_Newsreview) October 21, 2018

Aby se připravil na největší výzvu kariéry, většinu dne běhá nebo cvičí jógu. Zbývající čas věnuje pochopitelně teoretickému studiu šachů. Do toho je blázen. Neustále hledá řešení, která nikdy nikdo nezahrál.



Když se Carlsena ptali, jak by svého soupeře charakterizoval, okamžitě vypálil: „Je to počítač.“

Jeden z jeho manažerů Eric Kuhn, který dříve hledal talenty pro Hollywood, zase říká: „Americké značky snižují náklady a za své ambasadory si vybírají atypické modely. Fabiano je pro to ideální. Být nerd je dneska sexy.“

Ve volných časech studuje scénář, je fanouškem režisérů Quentina Tarantina, Davida Lynche nebo Guillerma del Tora. A poslouchá Metallicu a Led Zeppelin.

Je to 50:50

Jak může celý střet dopadnout?

„Bude to dlouhá psychologická válka,“ shodují se odborníci.

Magnus Carlsen and Fabiano Caruana's fight for the World Chess Championship is going to be so fun: https://t.co/EyXOnzPgfm pic.twitter.com/KhKtTHXzGR — Deadspin (@Deadspin) November 7, 2018

Oba velmistři proti sobě denně budou sedět až osm hodin. Když v roce 1951 o titul mistra světa bojovali Michail Botvinnik s Davidem Bronštejnem, na konci každé hry byli zbroceni potem. Takové bylo jejich úsilí.



Při moskevském maratonu od září 1984 do února 1985 odehráli Anatolij Karpov s Garry Kasparovem celkem 48 her. Karpov tehdy ztratil 10 kilogramů.

„Psychologie bude hrát velkou roli,“ přiznává Caruana. „Je to součást Carlsenova úspěchu - má velmi silnou psychiku. Zřídkakdy se složí a když ztratí hru, hned na to zapomene. Výhodou pro něj bude, že je to čtvrté mistrovství světa, já se mám zatím co učit. Ale jsem připravený.“

Nor je i nadále brán za velkého favorita duelu. Stačí mu položit otázku, jestli se vidí jako favorit, nebo outsider. Hned se mu zajiskří v očích a probudí se v něm ten dravec, který ho opakovaně dotáhl až k titulu.

„Už je to nějakou dobu, co jsem se považoval za outsidera. Když jste osm let světovou jedničkou a vyhrajete světový šampionát třikrát po sobě, pak musí být něco s vaší psychikou špatně, kdybyste se brali za outsidera,“ směje se.

Magnus Carlsen v boji o titul šachového mistra světa.

Očekává se dlouhá bitva, a to je něco, co Carlsenovi vyhovuje. Miluje, když protivníky ždímá ve vlastní šťávě, když prodlužuje jejich trápení a užívá si jejich pomalou smrt.



„Fabiano je ale výborný hráč, jeho letošní výsledky mluví za vše. Pokud budu hrát podobným stylem jako v posledních měsících, asi nevyhraju, musím být silnější. Ale věřím, že to dokážu,“ říká.

Zatím spolu hráli 34krát, Carlsen vyhrál 10 západů, Caruano jen pět. Podle posledních výsledků by ale mohl jít ve stopách Fischera. Mohl by se stát novou šachovou hvězdou. Jen musí vyhrát. „Myslím si, že je to 50:50. Možná jsem moc smělý, ale co se týče naší síly ve hře, jsme vyrovnaní,“ říká Caruano.

A mnoho lidí s ním souhlasí.

Devatenáctidenní test mysli a těla právě začíná.