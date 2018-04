Jungels po báječné sólojízdě ovládl Lutych. Kreuziger skončil osmý

Ne, Alejandro Valverde nevyhrál v Lutychu popáté a nevyrovnal se v historické tabulce legendárnímu Eddy Merckxovi.

Nevyhrál ani Julian Alaphilippe, po středečním představení největší favorit závodu.

A na kýžené pódium nedosáhl ani Roman Kreuziger.

Čtvrtý cyklistický Monument této sezony se stal kořistí pětadvacetiletého Lucemburčana Boba Jungelse.

Třiadvacet kilometrů před cílem byl dojet Jerome Baugnies, poslední přeživší z původně devítičlenné skupiny, která celý den strávila v úniku.



Na čele prořídlého pelotonu se v tu chvíli držel i Roman Kreuziger, jediný lídr stáje Mitchelton-Scott. „Roman jezdí ve famózní formě. S tím můžeme pomýšlet na vítězství,“ tvrdil před startem týmový kolega Jack Haig.

Na Cote de la Roche-Aux-Faucons přišly první útoky velkých favoritů. Zkoušeli to Gilbert, Henao, ale až Bob Jungels první skupině poodjel.

V časovkářském módu poté předváděl úžasnou sólojízdu. Před posledním kopcem Cote de Saint-Nicolas měl k dobru 50 (!) vteřin na dvacetičlennou skupinu favoritů, ve které už chyběli Michael Matthews nebo Vincenzo Nibali a do které 8 kilometrů před cílem kvůli defektu propadl také Dan Martin.

Na závěrečném stoupání se za Jungelsem vydal Jelle Vanendert, ostatní útoky favoritů hlídal Jungelsův kolega Alaphilippe, který se pro svého týmového parťáka na belgických silnicích strhal.

I proto měl Jungels kilometr před cílem k dobru více než půlminutu. A ta mu bohatě stačila.

Po šesti a půl hodinách v sedle zapsal do své sbírky, ve které má třeba i dva bílé trikoty z Gira d´Italia, největší prvenství své kariéry.

„Uvěřil jsem tomu až ve chvíli, kdy jsem projel cílem,“ soukal pak ze sebe. „Celý den jsem se cítil velmi dobře, ale když ve středu Julian vyhrál Valonský šíp, bylo jasné, že bude lídrem. Přesto jsem to chtěl zkusit a když se mnou do úniku nikdo nešel, pokračoval jsem. Naštěstí to vyšlo,“ radoval se Lucemburčan krátce poté, co ho právě Alaphilippe samou radostí objal.

Po Andy Schleckovi a Marcelovi Ernzerovi se stal třetím Lucemburčanem, který nejstarší klasiku vyhrál.



Na druhém místě za ním spurtoval Michael Woods před Romainem Bardetem.

Roman Kreuziger přijel do cíle v obležení dalších favoritů na osmém místě. Po druhém místě na Amstelu a čtvrtém na Valonském šípu tak zkompletoval skvělou sbírku. Ve všech ardenských klasikách a dojel mezi osmi nejlepšími.

Jak se vše odehrálo

Z náměstí svatého Lamberta vyrazili cyklisté v krátce po desáté dopoledne do čtvrtého cyklistického Monumentu sezony.

Čekalo je celkem 268 kilometrů a 4500 nastoupaných metrů k tomu.

Nejstarší z pěti Monumentů se tradičně odehrával ve valonské části Belgie. Na trase stálo i 11 kategorizovaných a desítky dalších nekategorizovaných stoupání, které ale bolí úplně stejně.

Nejikoničtější kopec Cote de la Redoute byl na programu 36 kilometrů před cílem. Poté přišel na řadu Cote de la Roche-aux-Faucons a posledním stoupáním před tím cílovým bylo tradičně Cote de Saint-Nicolas s průměrem 8,6 procenta.

Z něj už do cíle zbývalo pouhých pět kilometrů.

Už 10 kilometrů po startu se dopředu vydala devítka cyklistů, ve které byli i Loic Vliegen (BMC), Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) nebo Anthony Perez (Cofidis).

V průběhu dne si vytvořili šestiminutový náskok, víc jim peloton vedený týmy UAE a Quick-Step nepovolil.

Vinou vysokého tempa z úniku během odpoledne odpadal cyklista za cyklistou. Nakonec v čele zůstala jen čtveřice Christian, Perez, Ourselin a Bagnies, která s minutou a půl k dobru vjela i do stoupání na Redoute.



Zatímco z hlavního balíku odpadl předloňský vítěz Wout Poels, vepředu poodjel Jerome Baugnies. Ani on však nedokázal vzdorovat zrychlujícímu pelotonu, který ho 23 kilometrů před cílem pohltil.

Krátce poté už přišel poněkud nenápadný, ale rozhodující útok Boba Jungelse. Útok, který Lucemburčan dotáhl až do cíle.