Když si zařveme, funguje to, těší Veltšmída aktivita českých florbalistů

Jste po aktivním výkonu spokojeni s předvedenou hrou?

Celkem ano, výsledek tomu sice neodpovídá, měli jsme spoustu šancí. Bohužel, jak to všichni známe, ohraná písnička. Švédům necháme lehké góly, díváme se po hráčích, ne po balonku. V první třetině to bylo těžké, my měli spoustu neproměněných šancí, zato Švédi měli tři a ze všech dali gól.

Tlačili jste, góly jste dostali z protiútoku, nešlo to lépe uhlídat?

Tak jasně, šlo. Asi jsme nebyli koncentrovaní, přitom jsme se na to připravovali tři tréninky, všichni víme, že hrajou na rychlé brejky. Že, když jim dáme možnost, promění ji.

Aktivnější výkon vás však musí těšit...

Určitě, to si musíme vzít do dalších zápasů, makali jsme, i v osobních soubojích jsme byli nepříjemní. Nechtěli jsme je nechat, aby nás točili, často jsme to přerušovali i za cenu menších faulů. Je to jeden z klíčů, od kterých se můžeme odpíchnout.

Jak náročné bylo utkání fyzicky? Hrál proti vám obr Johannes Larsson.

Všichni ho známe z Falunu, když se rozhodne běžet, hodí si to nalevo, je strašně těžké ho chytit a sebrat mu balon. Ale to všichni z jejich týmu.

Útočný florbal bohužel nenásledovala efektivita.

Musíme se víc tlačit do branky. Snažili jsme se to hodně hrát do prázdné, na krosy, předvádět pěkný florbal, ale proti takovým týmům musíme nahazovat na dorážky. Promarnili jsme hodně šancí, tím se ale trápíme už asi čtyři roky.

Na českém týmu bylo vidět, že často a hlasitě komunikuje, pomáhá to?

Jo, říkali nám to i trenéři, sami to víme, komunikace je základ. Když hrajeme systém jedna-dva-dva, tak ten poslední, třeba já, máme zodpovědnost za všechny čtyři před sebou. Musíme řvát, je trochu náročné sledovat hru a ještě říkat druhým, kde mají být. Ale když si zařveme, tak to funguje.

Trenér Kettunen chtěl, abyste už nedostávali od Švédů desítky, těší vás zlepšení?

Určitě. V tom cyklu před dvěma lety jsme desítky dostávali i od Finů, vysoko jsme prohrávali se Švýcary, obrana nefungovala. Myslím, že teď to funguje a jsme spokojeni.

Švédové i tak ukázali, že umí, že?

Když chtějí, tak zapnou. Z mého pohledu musíme mít jednoho hráče navíc v brankovišti na dorážky.

S čím v sobotu na Švýcary?

S tím samým, co dneska. Švýcaři hrají podobný styl jako my nebo Fini, víme, kde jsou mezery, kam můžeme hrát. Připravíme se.