Kolín nás položil úplně dolů, soudí jindřichohradecký Stegbauer

Dlouho jste sahali po výhře. Co chybělo k tomu, abyste zápas dotáhli do vítězného konce?

Bylo to podobné jako v Kolíně. Tam jsme vedli před poslední čtvrtinou o 16 bodů. A zalekli jsme se té možnosti, že bychom mohli vyhrát. Jak máme v hlavě, že máme v sezoně skóre výher a proher 0-16, pak je to vidět na hřišti. Každý se bojí vzít na sebe zodpovědnost a střílíme zbytečně těžké střely.

Znovu jako v Kolíně jste měli výbornou třetí čtvrtinu. Dotáhli jste náskok soupeře. V čem je pak větší problém? V psychice, nebo ve fyzické kondici?

Když může Ústí točit jedenáct nebo dvanáct hráčů a vy osm nebo sedm, tak je to rozdíl. Ale ten největší rozdíl je převážně v hlavě. Oni si věří. Mají zkušené hráče. V sezoně vyhráli osm zápasů a nebojí se jít do různých akcí.

Co s vámi udělal duel v Kolíně, který jste měli výborně rozehraný, a nakonec prohráli?

To vás úplně položí dolů. Níž už to snad ani nejde. Vedli jsme, cítili jsme, že můžeme vyhrát první zápas. To by nás posunulo nahoru. A pak pád. Jediné pozitivum je to, že jsme zlepšili hru. Hráli jsme s Kolínem náš nejlepší zápas, s Ústím jsme taky zahráli dobře. Sice je to šestnáctá porážka, ale snad to vyjde příště.

Cítíte nějaké zlepšení?

V obraně jsme sice dostali 100 bodů, ale to je díky tomu, že soupeř dokázal trefit hodně těžkých střel. Na naše poměry jsme byli spokojeni s obranou. Byly tam chyby, ale je to velké zlepšení oproti úvodu sezony.