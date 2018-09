Proti Maďarům toho odehrál nejvíce. Budou nervózní, tipuje Rosol

Soupeřem 33letého Rosola byl na okruhu ATP vždy Attila Balász, aktuálně druhý nejlepší hráč své země podle žebříčku. Maďar se proti bývalé světové šestadvacítce radoval pouze jednou, zbylá dvě utkání ovládl právě Rosol.



S Maďarskem se čeští tenisté utkají počtvrté v historii a mají pozitivní bilanci 2:1. Naposledy vyhráli v roce 1996 i za pomoci Petra Kordy.

K jejich čtvrtému vzájemnému duelu ale nedojde. Při absenci největší domácí hvězdy Martóna Fuscovicze byl Balász jasnou týmovou jedničkou. Jenže už ve středu se v místním tisku kupily zprávy, že pravoruký tenista bude na domácím kurtu v baráži Davis Cupu chybět.

„Nebyl zdravotně v pořádku. Navíc nehrál šest týdnů, takže určitě vědí, co dělají,“ řekl Rosol. Kurzy na už tak favorizované Čechy ještě výrazně klesly.

Maďaři na poslední chvíli donominovali Petera Nagye, jenž zatím figuruje v sestavě sobotní čtyřhry. Do pátečních singlů ale zasáhne nezkušené duo Piros a Valkusz.

Po roce se Lukáš Rosol znovu představí v Davis Cupu. Opět to bude v baráži.

„Budou nervózní, jsou mladí. Na druhou stranu se budou opírat o domácí publikum,“ domýšlel Rosol. „Když ale odehrajeme dobrý zápas, měli bychom s Jirkou úvodní zápasy zvládnout.“

Rosol, jenž do minimálně jednoho daviscupového utkání pravidelně zasahuje už od debutu v roce 2011, vyzve v druhém pátečním duelu dvacetiletého zelenáče Mátéa Valkusze, 271. hráče světa.

Zkušeného českého tenistu nerozhodilo ani poněkud netypické tenisové prostředí. Pořadatelé se totiž areál rozhodli provizorně vystavět na parkovišti před obchodním domem.

Valkusz vs. Rosol Sledujte duel online.

„Ale je to udělané dobře. Byli jsme až překvapení, že to takhle dobře zvládli,“ popsal Rosol, jenž kvůli nabitému programu do Budapešti dorazil letadlem, většina české výpravy se naopak vydala vlakem.

„Na kurt jsme si zvykli. Nálada v týmu je dobrá, takže děláme všechno proto, abychom byli v pátek dobře připraveni,“ doplnil.