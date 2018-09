Křivda od rozhodčích? Hážu to za hlavu, tvrdí Krpálek a myslí na Tokio

Když Krpálek zkoušel Dúrenbajara Ulzíbajara přemoci chvatem sumi gaeši a lehl si na záda, přišel od sudích překvapivý verdikt: wazari pro Mongola.

Cože? proběhlo olympijskému šampionovi z Ria hlavou.

Nevěřil tomu. Nechápal, jak mohli rozhodčí situaci z prodloužení bronzového mače takhle vyhodnotit. Vždyť soupeř klečel na kolenou a z těch mu pravidla nedovolují zaútočit.

V Krpálkovi to vřelo, naštvaný po porážce podezíral arbitry z nadržování. „Trochu si myslím, že je to i tím, že Mongolsko tu mělo svého prezidenta,“ tvrdil.

Postupně vychladl. Když v pátek před Fórem Karlín mluvil s novináři, ukázal nejlepší český judista nadhled. Byť na spornou situaci ze světového šampionátu názor nezměnil, kontroverzní rozhodnutí už respektoval.

Jak hodnotíte vaše vystoupení na mistrovství?

Na jednu stranu je to úžasný výsledek, před šampionátem bych byl s pátým místem spokojený. Na tu druhou mám stále smíšené pocity. Každopádně jsem získal důležité body do olympijského žebříčku. To, že jsem odjížděl bez medaile, to musím hodit za hlavu. Teď budou další turnaje, kde třeba už medaile bude. Pro mě je důležité sbírat ty body, a to se mi zatím daří.

Berete verdikt sudích ze zápasu o bronz jako křivdu?

Já to beru tak, že rozhodčí prostě tak rozhodli. Spousta zahraničních judistů říkalo, že takhle to vůbec být nemělo, já si to myslím také. Tak to ale ve sportu bývá, jednou nadržují víc tomu, pak zase tomu. Hážu to za hlavu.

Wazari pro Ulzíbajara vás připravilo o bronz.

Šlo o medaili, tu nemám, ale musím jít dál. Pro mě bude důležité splnit olympijskou kvalifikaci a pak je důležitá samotná olympiáda. K té všechno směřuji. Mistrovství světa je každý rok a třeba už na tom dalším šampionátu ta medaile bude.

Stále si myslíte, že arbitři přihlédli k tomu, že na šampionátu byl přítomen mongolský prezident?

Já bych to už nechtěl moc řešit. Rozhodčí tak rozhodli, respektuju je. Byla to sporná situace, podle mě se v zápase mělo pokračovat, bohužel to vyhodnotili tak, že dali bod pro toho Mongolce. Zamrzí to, když jde o medaili.