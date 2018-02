Krpálek po Paříži: Nemohl jsem vypustit draka, nakonec je bronz krásný

„Necítil jsem se celý den vůbec dobře. Ačkoli jsem hrozně toužil ze sebe dostat maximum, nemohl jsem vypustit toho draka, který tam vždycky bojoval. Byl jsem unavený, ospalý, nemohl jsem se nastartovat,“ prohlásil Krpálek po pařížském turnaji, kde v semifinále nestačil na Korejce Kim Sung-mina.

Ostatní tři souboje vyhrál, ale vždy až v prodloužení. „Bylo to hodně utrápené, šel jsem v tomhle turnaji tři prodloužení, to se mi normálně nestává,“ připustil. „Proto jsem rád, že byl ten turnaj zakončený krásným bronzem. Je super odjíždět z grandslamu s medailí. Jsem hrozně spokojený, ale doufám, že takhle utrápený turnaj to byl poslední a že už to bude jenom lepší,“ dodal Krpálek.

O překvapení se v Paříži postaral Jaromír Musil ve váze do 81 kilogramů, když po rok a půl dlouhé pauze vybojoval páté místo a útočil na první medaili z grandslamů. Ve světovém žebříčku si tak ze 111. příčky polepšil na 59. místo.

„Je to hezké umístění, je to jeden z mých nejlepších výsledků. Jenže bohužel my sportovci to máme tak, že jestli nejsme mistři světa nebo nevyhráváme, tak nejsme spokojení,“ řekl Musil, který má za sebou dvě operace kolena. „Kdybych to měl vzít analyticky, tak je to umístění hezké, ale srdíčko chce víc,“ dodal.

Svou radost dával najevo už na tatami, kde se zejména po rychlém postupu do čtvrtfinále nahlas radoval pokřikem „dobře, dobře“. „Taky mi rozhodčí trochu vynadal, že jsem to přehnal,“ uznal Musil.

V semifinále byl nad síly českého judisty Korejec I Sung-su, v duelu o bronz prohrál Musil až v posledních sekundách se světovou jedničkou Nizozemcem Frankem de Witem. „Myslím, že jsem trochu lepší v technice a on v kumikatě (boj o úchop). Podařilo se mu prosadit jeho agresivní, skoro bych řekl až surový styl v kumikatě, to rozhodlo. Takticky se líp připravil,“ hodnotil Musil.