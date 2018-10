Nemůžu jít do ringu s blbečkem, říká o návratu čtyřicátník Konečný

19. dubna 2014.



Datum posledního zápasu Lukáše Konečného.

Velké osobnosti českého boxu, mistra světa organizace WBO v lehké střední váze. Nadlouho to byl definitivně poslední zápas čtyřicetiletého boxera.

Na konci roku se to změní.

„Má pořád co ukázat světu. Trénuje, připravuje se. Dlouho jsem do něj hučel, aby to ještě zkusil. Po jeho odchodu totiž na poli mužského boxu vznikla velká mezera a nikdo ji nebyl schopný zaplnit,“ popisoval na tiskové konferenci Miloš Veselý, prezident České unie boxerů profesionálů.

Teď se poprvé v historii na večeru bojových sportů v pražské O2 areně otevře i čtvrté divácké patro.

Hlavně díky Konečného comebacku.

Lukáši, jak dlouho jste návrat zvažoval?

Uvažoval jsem o něm delší dobu. Nevracím se proto, že bych se nudil, práce mám dost (Konečný trénuje mistryni světa Fabianu Bytyqi, vlastní dvě hospody a je také radním v Ústí nad Labem). Je to spíš asi nějaká ješitnost. Dlouho jsem byl na vážkách a říkal jsem si, že když bude hodně peněz, tak do toho půjdu. Pak přišla nabídka od Kareše (Petr Kareš, promotér XFN), ne za hodně peněz, ale není to zadarmo. Na stará kolena tam vlezu a uvidíme, co z toho bude.

Fabiana Bytyqi s trenérem a manažerem Lukášem Konečným.

Dá se konkretizovat ta částka mezi hodně peněz a zadarmo?

To je věc promotéra, jestli to chce říct (Kareš: Dneska se k tomu vyjadřovat nebudu. Nevadí mi tu částku říct, ale je to spíš o další diskuzi v rámci XFN). Jde i o vztah k dalším sportovcům - aby se nenaštvali, že mají míň nebo víc než ten pitomý důchodce. Ale jsem komunální politik, takže to budu muset v daňovém přiznání uvést, takže to asi veřejné bude. (smích)

Čeká vás o třináct let mladší soupeř ze Slovenska. Co o Matúši Bibiakovi víte?

Ta volba vyšla z nějaké diskuze mezi mnou, Petrem Karešem a Milošem Veselým. Po skoro pěti letech logicky nechci nějakého mistra světa. Chci se aspoň trochu cítit jako favorit, ale zase tam nemůžu jít s nějakým blbečkem, protože bych znehodnotil návrat i akci samotnou. Proto jsme vybrali Matúše. Má za sebou osm zápasů, prohrál jednou s Róbertem Ráczem o titul slovenského mistra republiky. A měli bychom být domluvení na nějakých 76 kilech, což je o 10 míň, než v tuto chvíli mám.

Na Facebooku jste ráno napsal, že do pátku musíte mít 80 kilogramů. Je to reálné?

Uvědomuju si, že jsem tlustý a občas si rád dávám nějaké sázky. Tak jsem si dal sázku, abych trochu zhubl. Když nebudu mít v pátek osmdesát kilo, spím v sauně. Ne, to hubnutí musí být zdravé. Čeká mě 10 kol v ringu, na to musím být odpočatý. Proto zhubnu na těch 76 kilo zdravým způsobem, abych ještě mohl ukázat nějaký sportovní výkon.

TVRDÝ BOJ. Lukáš Konečný (vpravo) a Peter Quillin bojují o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO.

Bude to v prosinci první a poslední zápas po návratu?

Moje rodina už tenhle zápas nese těžce, což chápu, ale rozhodl jsem se a hotovo. Beru to teď jako návrat na jeden zápas. Ale kdyby přišla další výzva, my bychom se domluvili na reálné váze, rozumných penězích, šel bych do toho. Ale zatím jsem se neobul do stoprocentní přípravy. Pořád je riziko, že zjistím, že jsem starý a tlustý a že už na to nemám, nechme to otevřené.

Existuje nějaký věkový limit, který byste nepřekročil?

To asi ne. Jsem po operaci s ramenem, ale kromě problémů s očima jsem víceméně zdravý a neměl bych problém vlézt do ringu i v padesáti, pokud mi to zdraví dovolí. Teď tam lezu, abych ještě ukázal, že na to po pauze mám. Ale nechci tvrdit, že budu konkurovat nejlepším. To už mám za sebou. Na širší špičku možná mám, občas se může něco povést, ale rozhodně už to mám dávno za sebou.

Bude v O2 areně i manželka se třemi dcerami?

Asi je tam budu mít. Pro mě je jednodušší je tam mít, než aby na to koukaly v televizi. Kdybych vyhrál, rád bych ty tři malé holky zase rád vzal do ringu a zvedl je (rozpláče se, pozn. red.) Ony už budou mít 120, 130 kilo dohromady, to už nebude prdel.

Lukáš Konečný se raduje z titulu mistra Evropy splečně se svými dcerami.

Kromě vašeho zápasu bude k vidění i souboj dvou raperů - Marpa a Rytmuse a také několik MMA bitev. Co na to říkáte?

Nejsem úplně zastánce těchto mix art akcí, kde je box i MMA. Byl jsem vychovaný jako čistý boxer a ne že bych neuznával ostatní sporty, ale byl jsem rád, že box zůstává na svých akcích. To ale nic nemění na tom, že tahle akce bude dobrá a měla by být reklamou pro oba sporty. Že bude vrcholem Marpo proti Rytmusovi? Za mě jenom dobře. Do O2 areny přijdou i lidé, kteří by normálně nepřišli. Zjistí, že to není až tak surový sport, ale že si u toho i pěkně zafandí.

Dřív byl box v Česku populárnější než MMA. Teď se to mění. Štve vás to?

Štve. Nikdo po mě nemůže chtít, abych fandil víc MMA než boxu. Boxoval jsem od osmi let, je to pro mě srdeční záležitost. Teď je holt taková situace. Je to dané i kvalitou českých boxerů. Kdyby byli lepší, byla by větší základna, obliba boxu. Proto je pro mě ten večer spíš pomoc boxu než pomoc MMA.

Jak vlastně vidíte výsledek Marpa s Rytmusem?

Netroufám si říct. Rytmus asi víc boxuje, ale Marpo má víc zkušeností z profesionálního boxu, to může být rozhodující.

Ještě k MMA. Vás by nikdy takový zápas nelákal?

Jsem si jistý, že v žádném případě, ale nikdy neříkej nikdy. Když někdo vytáhne 50 milionů, asi bych to riskl. (smích)

Čím jste se vlastně teď ve sportovním důchodu bavil?

Nevím, jestli na to máme dostatek času, je toho fakt moc. Trénuju Fabianu, trénuju i v Praze širokou veřejnost. Mám dvě hospody, jsem činný v ČUBP, kde funguju jako sekretář. K tomu jsem radní jednoho obvodu v Ústí nad Labem, jsem radní na magistrátu. Doufám, že teď ve volbách uspějeme a když ne, měl bych o něco míň práce.

Mluvil jste o tom, že kromě zraku jste víceméně zdravý. Jak moc vás oči omezují?

Mám dvojité vidění, proto mám brýle na očích, čočky to srovnat neumí. Je to asi prasklou kostičkou někde za okem, přes kterou se ohýbal oční sval. Je to pro mě omezení v nějakých rychlých sportech jako je stolní tenis nebo fotbal, tam se mi ty míčky rozmazávají. Ale hlava soupeře je větší, do ní se relativně trefit dokážu. Ideální to není, někdy lepší, někdy horší.

Nemůže se vám zrak dalším zápasem ještě zhoršit?

Kdybych si to myslel, do zápasu bych určitě nešel.