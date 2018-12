Další mač? Do ringu by mě dostaly jedině prachy, tvrdí Konečný

Před vyprodanou O2 arenou se Konečný radoval z hladkého vítězství, před novináři pak přemítal o definitivním konci kariéry.

Proti o dvanáct let mladšímu Babiakovi zjistil, že profesionální box pro něj už nejspíše není a tato kapitola se pro něj patrně už nadobro uzavřela. „Žádná sranda to nebyla, dokázal bych si to představit snazší. Sice se soupeř brzo unavil, ale já už zkrátka nejsem tak rychlý. Do ničeho dalšího se zatím nechystám.“

Má jiné priority - početnou rodinu, dvě hospody, politiku, trénování.

Byť bývalý mistr světa WBO v lehké střední a také ve střední váze po osm kol dominoval a měl vše pod kontrolou, neměl ze svého výkonu dobrý pocit. Cítil, že kdysi bleskové reakce zpomalily. Vnímal, jakou si čtyři křížky na krku vybraly na jeho těle daň.

Babiakovi i tak nedal šanci, už ve druhém kole mu rozbil nos, v každém z kol byl lepší.

Zaslouženou výhru bezprostředně po zápase oslavoval s nejbližšími. S dcerkami nacvičili scénku, při níž ho dlouhovlasé ratolesti zvedaly do vzduchu. „Museli jsme to natrénovat, abych se neztrapnil a nějak se nezranil. Navíc jsem se bál, že třeba holky upadnou.“

Neupadly.

Neměl jste v záloze i variantu, že role budou obráceně a zvedat budete vy?

Původně to bylo opačně. Ale doma jsem si to zkusil a pochopil jsem, že na to nemám ani začerstva, natož po zápase.

Jaké jsou vaše další boxerské plány? Viděli jsme vaši derniéru?

Když mě bude manželka hodně přemlouvat, tak se na to už vykašlu. Takové jsou moje prvotní pocity po tomto zápase. Držel jsem to pevně v rukou, ale pochopil jsem, že už to není žádná sranda, že mi chybí rychlost, mám už nějaký věk.

Takže jste odboxoval poslední zápas?

Asi jo, asi to byl můj poslední zápas, ale nikdy neříkej nikdy. Vrátil jsem se sice do nějakého tréninkového tempa, ale jsem starý blbec a nemám potřebu na sobě dennodenně makat a držet si váhu. Vím, že bych musel kvůli boxu oškubat mé další aktivity.

Co by vás přemluvilo k dalšímu mači? Výzva od Štěpána Horváta?

Jediné, co mě dokáže přemluvit, jsou prachy. Osobně si ale myslím, že moje hodnota není taková, aby mi někdo nabídl takové prachy, aby se mu to vyplatilo a zároveň jsem do toho chtěl jít. To bych si mazal med kolem huby, tolik diváků bych do haly nepřitáhl, neupoutal bych tolik sponzorů.

Jak vysoká částka by vás přesvědčila?

Nechci to takhle říkat. Kdyby nějaký zápas byl, musel bych se tři, čtyři měsíce připravovat, hodně tomu obětovat... Nevím, plácnu bůra. Pět milionů mi nikdo nedá, takže já jsem v klidu a manželka také.