Když boxer pláče… Netušil jsem, že mi ring tolik chybí, vzlykal Konečný

Bývalý profesionální mistr světa a čerstvý čtyřicátník půjde mezi provazy po víc než čtyřech letech.

Vyzyvatel bude zahraniční a bitva vzplane koncem roku v Česku. Víc Konečný neprozradil. „Nebudu totiž promotérem akce, ten to zveřejní sám snad ještě v září.“

Když v dubnu 2014 ztratil zápas o ­titul mistra světa ve Washingtonu s domácím Peterem Quillinem, řekl Konečný aktivní kariéře sbohem. I­ kvůli zdravotním trablům, měl potíže se zrakem. Teď je zpět.

„Manželka z toho nemá úplně radost, ale víceméně si to zavinila sama. Koncem roku jezdíme do ciziny, ale teď ona i děti chtěly české Vánoce. Takže když budu doma a zároveň přišla zajímavá nabídka, kývl jsem,“ líčil brněnský rodák.

Jeho žena Jaromíra hned nadhodila, že tedy rychle sežene dovolenou. „Já byla proti návratu, nechybělo mi to, už teď mě z toho bolí žaludek. Ale jediné, co můžu udělat, je nesouhlasit. Vím, že tohle si vždycky udělá po svém,“ smířila se.

I ji zaskočilo, že se její muž na tiskovce rozplakal: „V téhle situaci se přede mnou ještě nerozbrečel.“

Když mluvil Konečný o zajímavé nabídce, ani tak nemyslel finanční stránku. „Jako spíš nápad vrátit se víceméně k jednomu jedinému zápasu. Koketuju s tím delší dobu,“ doznal. „Boxuji při tréninku, pinknu si se všemi svými svěřenci. A­ na to, že jsem v pracovním zatížení, to není až tak špatné, abych se nepokusil o lehký comeback. Chci sám sobě něco dokázat. Je v tom ješitnost.“

Nastoupí v superstřední váze do 76­ kg, teď má 88. „Příprava bude tvrdá, žádná sranda,“ vytušil. Čekají ho galeje, bude si odpírat nejen oblíbené dobroty. „Mám restauraci a musím se věnovat klientům, to je blbý, a já se jim ještě k tomu věnuju rád, to je ještě blbější. Dohlížím na pitný režim, ten je důležitý,“ zubil se.

Jaromíra Konečná o svém choti tvrdí: „Lukáš trénuje většinou dvakrát denně. A když mají ostatní volno, jde si minimálně zaběhat. Má to jako drogu. Nerozumím, proč tolik přibral, když tolik maká. On se i rád nají.“

Lamač žeber, jak se mu přezdívalo, odboxoval 55 zápasů a 50 z nich vyhrál. Čtyřikrát se utkal o světový titul, získal ho v­ dubnu 2012 v organizaci WBO v lehké střední váze po knokautu Francouze Larbiho.

Lukáš Konečný oznamoval comeback k profesionálnímu boxu.

„I teď mě čeká velice kvalitní soupeř. Když jsem někomu prozradil ­jeho jméno, odrazoval mě od návratu,“ slyšel Konečný pochyby. „Vím, že nejsem a nikdy už nebudu na úrovni jako před 10 lety, to si namlouvat nepotřebuju. Boxuju každý rok jen na mém letním soustředění, účastníkům dám šanci dát mi do huby. Ale je to jen před pár lidmi, co se přijdou podívat do hospody, jak se důchodce mlátí.“

Trénovat začne až po galavečeru, který 22. září pořádá v Ústí. Zůstane vážně u jednoho zápasu? „Nikdy neříkej nikdy,“ pousmál se. „Řekl jsem, že nebudu boxovat, a už tam lezu. Když při tréninku dostanu do držky, třeba se vzpamatuju a zruším to. Ale nemyslím si to. Samozřejmě mám stále problémy s očima a nejsem nejmladší, to už nikdy nebude lepší. Jsou tři možnosti. Prohraju a končím. Vyhraju s odřenýma ušima a řeknu si: Dokázal sis, že na to máš, ale kašli na to. Nebo soupeře smrtelně zmlátím, potom nastává přemýšlení, co a jak dál. Osobně si myslím, že zůstane pouze u jediného zápasu, i kdybych ho pěkně přejel.“