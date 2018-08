Na překážky neměl Hodboď hlavu, tak má titul na osmistovce

Poté jich v mládežnických kategoriích přidal dalších devatenáct, ale na osmistovce už ani jeden. „V žácích jsme se s trenérem domluvili, že budu běhat kratší tratě. Hlavně kvůli tomu, abychom podporovali rozvoj rychlosti,“ vysvětluje dvaadvacetiletý atlet, který sice i vzhledem ke studiu trénuje v Praze, ale závodí za hradecký Sokol.

V Kladně, kde se o víkendu o letošní atletické tituly bojovalo, svému klubu pomohl k nejlepšímu výsledku v historii. Nejen titulem v běhu na 800 metrů, ale také jako člen stříbrné štafety na 4x400 metrů.

Navíc už před domácím šampionátem měl borec pocházející z Nymburka jistotu, že si příští týden zazávodí na letošním evropském šampionátu v Berlíně, potřebný limit na osmistovce se mu podařilo splnit první červencový den v Ostravě při extralize družstev.

V Kladně svůj tehdejší výkon ještě o skoro dvě desetiny vylepšil a do Berlína tak v pondělí vyrazí s letošním maximem 1:47.36.

Zdá se, že v současné době prožíváte úspěšně atletické období. Souhlasíte?

Souhlasím. Odpovídá to i tomu, jaké mám zázemí. Hradecký klub mi vychází ve všem vstříc, v Praze na Dukle, kde trénuji ve skupině Josefa Vedry, je výborná parta, letos jsme absolvovali soustředění v USA. Všechno je v pohodě.

Odpovídají tomu i vaše výsledky. Začněme tím nejčerstvějším. Co říkáte titulu z Kladna?

Že jsem za něj rád, je můj první seniorský. Navíc i finálový čas byl velmi slušný.

Podobné závody se běhají spíše takticky, ale v Kladně se běželo hodně rychle. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo, protože jsem věděl, že Honza Kubista chce na poslední chvíli překonat limit pro start na mistrovství Evropy. Trénujeme spolu ve skupině, před závodem jsme se o tom bavili, počítal jsem s tím.

Jaká byla vzhledem k tomu vaše taktika?

Nechat ho na začátku běžet a zhruba na 550 metrech jít dopředu a zrychlovat. Povedlo se to a takhle to pravděpodobně bude i v rozběhu v Berlíně, takže to beru jako vydařenou přípravu na to.

Co jste svým finišem před Berlínem zjistil?

Že poslední dvoustovka byla slušně rychlá a že snad forma roste. Měl jsem výhodu i v tom, že už jsem měl limit pro Berlín splněný a mohl jsem v Kladně běhat s čistou hlavou.

Na titul jste v Kladně útočili i ve štafetě na 4x400 metrů. Doběhli jste druzí za pražskou Slavií, možná i proto, že neběžel Michal Desenský, specialista na čtvrtku, který ji poběží i v Berlíně.

Bylo to asi těžší rozhodnutí, ale on se připravuje na Berlín a bál se, aby se něco nepřihodilo. Je to škoda, ale bereme to, ostatně my jsme s Vítkem Müllerem (finišman stříbrné štafety, třetí atlet Sokola, který bude na ME závodit) také zvažovali, jestli do štafety jít.

Šli jste a bylo z toho stříbro. Co chybělo ke zlatu?

Chybělo nakonec docela dost, protože Vítek Müller přebíral štafetu s poměrně velkou ztrátou, a tak nemělo význam jít za každou cenu do finiše, Filip Šnejdr by si to pohlídal. Ostatně je to také běžec z Hradce.

Jste českým mistrem na osmistovce, na které jste před lety začínal. Pak jste se věnoval sprintům, nadějně vypadal přechod na trať 400 metrů překážek, kde jste se prosazoval mezi juniory i v mezinárodních závodech. Proč jste se rozhodl vrátit tam, kde jste začínal?

Protože jsem na ty překážky neměl hlavu.

Co to znamená nemít na ně hlavu?

Překážely mi. (smích) Proto jsme se před dvěma lety rozhodli, že se vrátím k osmistovce. Loňská Ostrava, kde jsem se poprvé dostal pod hranici minuty a 47 vteřin a letošní titul ukázaly, že trenér měl pravdu.

Čeká vás premiérový start na vrcholné seniorské akci, s čím na evropský šampionát do Berlína pojedete?

Že každý postup, který by se podařil, by byl dobrý. V letošních tabulkách jsem až dvaapadesátý, ale podle mě se tam budou běhat taktické závody a bude rozhodovat finiš. V tom se dá prosadit i s horším časem.

Co atmosféra velkého závodu, který vás v Berlíně čeká? Nemáte z ní strach, přece jen je to vaše evropská premiéra?

Na tu se těším, doufám, že přijde dost lidí. A hodně bouřlivou už jsem zažil. Loni na univerziádě v Taipei jsme běželi finále čtvrtkařské štafety, domácí patřili k favoritům, proto bylo plno a atmosféra neskutečná.

V posledních dnech je nejen v Česku velmi horké počasí a dá se předpokládat, že bude i v Berlíně. Jak jste na to připravený?

Je pravda, že tréninky teď děláme tak, aby nebyly v tom největším vedru. Mně ale vedro docela vyhovuje, takže z toho strach nemám. Teď v Kladně na mistráku bylo také a nevadilo mi.