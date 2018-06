Postup do finále obrečel, teď děčínského Bažanta láká rival z Ústí

28letý poctivec je odchovancem Válečníků, za šest ligových sezon za ně nasázel 1 198 bodů ve 253 utkáních. „Děčínské angažmá mi přineslo hodně zkušeností, strašně moc zážitků, spoustu nových spoluhráčů a basketbalově jsem se velmi posunul,“ míní. Největší zážitky? „Určitě tři stříbrné medaile. Ale úplně ten největší byl, když jsme v pátém utkání porazili Prostějov a postoupili do prvního finále v historii klubu. Objali jsme se s mamkou i taťkou a brečeli jsme všichni tři.“

První finálový zápas proti Nymburku na zimním stadionu v Děčíně patří taky mezi top Bažantovy zážitky. „Mým snem bylo zahrát si za Děčín a být součástí něčeho velikého. A když jsme nastoupili na zimák, mohl jsem říct: Jo, je to tady. Srdce Válečníka budu mít, i když budu už v jiném klubu.“ V jiném klubu chce hrát důležitější roli, než jakou měl poslední dobou u Válečníků. „Poslední dva roky v Děčíně nebyly z mého pohledu tak dobré, nedostával jsem tolik prostoru na hřišti a cítil jsem, že to zkrátka nejde tím směrem, který bych si přál,“ svěřil se křídelník.

Uplynulá sezona skončila pro Válečníky ve čtvrtfinále. „Jaká byla? Rozhodně jiná než tři předchozí stříbrné. V základní části jsme neuhráli tak dobrý výsledek, jaký jsme si přáli. Chybělo nám větší týmové pojetí hry, ale hlavně jsme postrádali vůdčí osobnost, která by to v klíčových chvílích vzala na sebe. Tou osobností byl dřív Vyoral, který dostával své spoluhráče do hry, ale v pravou chvíli to uměl vzít i na sebe.“

Jít, či nejít? Pro Bažanta, absolventa ekonomické vysoké školy, to prý bylo veliké dilema. „Protože v Děčíně jsem doma, mám tady přítelkyni, rodiče, kamarády, v klubu jsou super podmínky a je tu výborné vedení. Neskutečně mě podržela moje přítelkyně a já se i díky její pomoci odvážil udělat tento krok.“

A hned za ním přispěchali zájemci o jeho basketbalové služby. „Nějaké nabídky už mám, protože Děčín je opravdu dobrý klub, ze kterého se dobře odchází. Ale zatím není nic rozhodnuto a spíše nabídky porovnávám a zvažuji.“

Jednu z nich mu předložilo i sousední Ústí, kde Bažant působil v sezoně 2011/12 před svým příchodem do Děčína. „Lukáš od nás nabídku má, jednáme, nic ještě není uzavřené,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.