Přelomové Vánoce, poprvé v nezávodním módu. U Bauerů měli klid

První Vánoce bez plného zápřahu v závodním režimu má za sebou Lukáš Bauer. Ve světě běžeckého lyžování uzavřel veleúspěšnou reprezentační kapitolu a teď už se věnuje naplno svému laufařskému týmu v prestižním seriálu Visma Ski Classics.

„Sice chci být stále aktivní v lyžařských maratonech, ale zde je má role rozdělena na vedení týmu a zároveň závodění, které již ale jde v případě potřeby na druhou kolej. V týmu jsou velmi kvalitní závodníci, kteří mě určitě zastoupí,“ říká o své roli v týmu jeho duše i šéf v jedné osobě.

V čem byly letošní svátky u Bauerů jiné?

Zejména v tom, že nemusím během Vánoc řešit jejich zařizování a skloubení nutných tréninků. Ať už z důvodu startu na Tour de Ski, nebo dohánění nějakého tréninkového manka z úvodní části sezony. Vždy platilo buď to první, nebo to druhé. Stromek, dárky, úklid, pečení... byť přiznávám, že tak devadesát procent bylo vždy na manželce Katce (zasměje se) nebo tradiční rodinné návštěvy - vždy to byl pěkný sprint. A to je nyní asi ten zásadní rozdíl.

Jak se všechny ty změny oproti posledním svátkům promítly doma do letošní předvánoční atmosféry?

Vše bylo klidnější, právě s ohledem na možnost tréninky třeba i úplně vynechat. A to jak přípravy, kdy jsem se zapojil mnohem větší měrou než v předchozích sezonách, tak i návštěvy, kdy jsem nemusel neustále kontrolovat hodinky a přemýšlet, zda ještě stihnu ten trénink a kdy se musíme tedy rozloučit.

Přiznejte se, Ježíškovu cestu máte na Božím Daru pár kroků od domu, byli jste?

Během Vánoc jsme nebyli. Každoročně na Štědrý den vyrážíme, ať už na lyžích nebo pěšky, někam do lesů přinést zvířatům suchý chleba, zeleninu nebo ovoce. Je to již tradice a letos jsme vyrazili směrem Špičák, a tak jsme se Ježíškově cestě úplně vyhnuli.

A využíváte služby místní „ježíškovské“ pošty?

Ano, samozřejmě (usměje se).

O vás se samozřejmě ví, že jste perfekcionalista. Jak se to projevuje na předvánočních přípravách?

Tak zde to úplně neplatí, několikrát jsem doháněl dárky na poslední chvíli ještě o Štědrém dni. Ale letos bylo vše v pohodě vyřešeno již v předstihu.

Dárky s běžkařskou tematikou jsou pod stromečkem vítány s nadšením, nebo letí do kouta jako „měkké“ dárky?

Jsou vítány, alespoň zatím (smích).

Už jste si udělali i týmové Vánoce, nebo na to nehrajete?

S ohledem na to, že jsme mezinárodním týmem, kdy závodníci pocházejí z různých koutů Evropy (a třeba Barbara Jezeršek žije dlouhodobě v Austrálii), tak setkání kolem Štědrého dne není reálné. Proto proběhlo jen standardní přání pěkných Vánoc při odjezdu z dosud posledních závodů v úvodu prosince a poté již prostřednictvím mailu nebo telefonu.

A dělávaly se Vánoce na reprezentačních srazech? Když se balilo na Tour de Ski, tak se doma odcházelo pomalu už od štědrovečerní tabule.

I zde to bylo velmi podobné, byť poslední závody světového poháru byly vždy jen pár dnů před Vánoci a už 26. prosince jsme často odjížděli na Tour de Ski, která často začínala 28. nebo 29. prosince. A při takovémto shonu je asi pochopitelné, že jsme se o Vánocích nevyhledávali a každý byl rád zalezlý doma.

Přál jste si něco od Ježíška pod stromeček? A co to případně bylo? Nebo se raději necháváte překvapit?

Neměl jsem žádné konkrétní přání, spíše asi to, abychom udělali dětem hezké Vánoce a užili si je společně. Takže jsem se spíše snažil dárky překvapit je a sám se také nechal překvapit.

Bauer Ski Team ve Visma Ski Classics O výkonech silných jedniček:

Rusa Ilju Černousova a nově vítězku Vasova běhu Kateřinu Smutnou chce Lukáš Bauer letos opřít ambice svého týmu na celkové umístění v seriálu dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics. Visma Ski Classics:

Pouť s 11 zastávkami pokračuje 13. ledna 60 kilometry Kaiser Maximilian Laufu v rakouském Seefeldu, seriál vyvrcholí v dubnu a Bauer Ski Team chce být mezi nejlepšími pěti. Složení týmu:

Ilja Černousov (narozený 7. srpna 1986, Rusko), Kateřina Smutná (13. června 1983), Jan Šrail (18. prosince 1990), Lukáš Bauer (18. srpna 1977), Alexis Jeannerod (27. ledna 1991, Francie), Adam Fellner (10. srpna 1993), Barbara Jezeršek (31. října 1986, Austrálie)

Když jsme u těch příjemných překvapení, blíží se začátek roku 2018. Co se vám povedlo v uplynulém roce a co čekáte od toho příštího?

Po „profesní stránce“ se mi podařilo se ctí rozloučit s mnohaletou reprezentační kariérou během MS v Lahti 2017, poté přes mnohé obtíže finančně zajistit pokračování mého lyžařského týmu Bauer Ski Team, a dokonce jej i posílit...k tomu ještě pár maličkostí, ale osobně hodnotím rok 2017 jako úspěšný a v něčem přelomový. Do roku 2018 vyhlížím s přáním pevného zdraví nejen pro mé nejbližší, s motivací poprat se s několika výzvami, které bych rád úspěšně pokořil/splnil, a to ať v rámci lyžování, možná i studia nebo také rodinného života.

Jaká předsevzetí si dáváte, co byste si přál pro tým, pro české lyžování a vlastně i to světové?

Tradiční novoroční předsevzetí si nedávám. Bez ohledu na to, zda se blíží Silvestr nebo ne, spíše vždy vyhlížím do budoucnosti, co chci dělat lépe, jinak než dosud a tak je to i nyní s výhledem na rok 2018. Nejen svému Bauer Ski Teamu, ale i všem českým lyžařům - a nejen jim, bych rád popřál pevné zdraví, hodně sněhu, a ať je lyžování, nebo cokoli jiného dělají, baví a naplňuje. Pokud toto bude, pak věřím, že výborné výsledky se dostaví samy. Závěrem bych rád popřál všem čtenářům pevné zdraví, mnoho úspěchů a skvělé vykročení do nového roku 2018!