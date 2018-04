Každý rok se lepšíme, pochvaluje si Bauer výkony svého týmu

Bauer Ski Team má za sebou zkrátka velmi úspěšnou sezonu, kterou korunoval čtvrtým místem v týmové soutěži.

Lukáš Bauer před sezonou vytyčil svému týmu jasný cíl: být na jejím konci mezi nejlepšími pěti. Tenhle ambiciózní plán se podařilo jeho družině naplnit a do předposledního závodu sezony dokonce pošilhávala po stupních vítězů.

„Já jsem naprosto spokojený, celá sezona byla prostě skvělá a v mnoha ohledech pro tým opět přelomová. Jsem rád, že jsme zase ukázali, že se každý rok lepšíme,“ těšilo Bauera, který působil jak v roli ředitele týmu, tak závodníka. „Několikrát mi během sezony v hlavě proběhlo, jestli by mi nebylo lépe někde vedle trati na občerstvovačce, ale nakonec jsem rád, že jsem to takhle absolvoval.“

Smutná a Černousov potvrdili roli lídrů

O největší bodový přísun a všechny stupně vítězů se podle očekávání postaraly týmové jedničky Kateřina Smutná a Ilja Černousov. Smutná z deseti individuálních startů vybojovala sedm pódiových umístění, když byla pětkrát druhá a dvakrát třetí.

„Celá sezona byla skvělá a v mnoha ohledech pro tým opět přelomová. “ Lukáš Bauer, šéf Bauer Ski Teamu

„Katka jezdila naprosto famózně. Všichni jsme jí samozřejmě moc přáli, aby pořád chodila na ty nejvyšší stupně, letos ale její největší soupeřka Britta Johanssonová Norgrenová potvrdila, že loni nevyhrála celý seriál náhodou. Katka se navíc musela potýkat i s dalšími závodnicemi, protože konkurence se výrazně zvýšila,“ podotýká Lukáš Bauer.

Toho v letošní sezoně mrzel jeden černý moment v podobě přísné diskvalifikace Ilji Černousova, který v závodě Toblach-Cortina dojel na druhém místě, ale vzápětí o své čtvrté pódiové umístění přišel. Na kontě mu tak zůstala kompletní medailová sbírka v podobě prvního, druhého a třetího místa.

„Ilja potvrdil, že se ve své loňské, úplně první sezoně v dálkových bězích rozkoukal a zjistil, jak musí upravit trénink. Ve většině závodů to bylo vidět, jeho výkonnost byla vyrovnanější. Oba s Katkou potvrdili předsezonní očekávání, že mají být tahouni týmu a mít na starosti top výsledky.“

Skvělá Marcialonga, nepovedená Jizerská 50

Na dvou závodech si Bauer Ski Team užíval dvojnásobné umístění na stupních vítězů, když se na ně probojoval jak Černousov, tak Smutná. O třetí takový ho připravila zmiňovaná diskvalifikace ruského závodníka, který pro Bauerův tým vybojoval vítězství na italské Marcialonze.

„Tenhle závod bych z celé sezony určitě vypíchnul, protože se nám výsledkově nejvíc podařil. Ilja vyhrál a Katka byla druhá, po La Diagonele jsme navíc měli podruhé za sebou dva zástupce na stupních vítězů. To byl úplný top,“ říká Bauer.

Další skvělý moment přišel při slavném Vasově běhu, když Jan Šrail dokázal jet téměř 60 kilometrů ve dvojici uprchlíků, na které se upínaly zraky celého lyžařského světa. Spokojenost naopak nepanovala v jiném legendárním závodě, domácí Jizerské 50, která se mužské části týmu nevydařila.

„To pro nás bylo po sportovní stránce úplně nejhorší. Připravovali jsme se na ni, chtěli jsme doma uspět, člověk chce být vidět. To nás hodně mrzelo,“ přiznává šéf nejlepšího českého týmu v seriálu Visma Ski Classics, v jehož barvách se letos představilo celkem osm závodníků. Dva z nich, Smutná a Šrail, absolvovali dokonce všech 11 podniků.

Další se odehrají až v příští sezoně a Lukáš Bauer chce být se svým týmem opět u toho. „Určitě chci pokračovat a navázat na skvělé 4. místo z letošního ročníku. Kdyby se nám ho povedlo ještě vylepšit, byla by to bomba. Pro mě to je velká motivace,“ říká.