Chtěli jsme na Jizerce zářit, byla pro nás prioritou, litoval Bauer

Britta Johanssonová Norgrenová a Kateřina Smutná. Dvojice vedoucích závodnic celkového pořadí Visma Ski Classics se v závodě žen velmi brzy osamostatnila také na čele Jizerské 50.

Typický obrázek posledních závodů se změnil po třicátém kilometru, kdy tuhle dvojici předstihli nejrychlejší muži. Švédská lyžařka se jich chvíli dokázala udržet a vybudovala si náskok na českou obhájkyni prvenství z loňského ročníku.

Kateřina Smutná vs. Britta Johanssonová Norgrenová Česká běžkyně na lyžích Kateřina Smutná loňský triumf na Jizerské padesátce neobhájila. Stejně jako v předchozích dvou závodech seriálu Ski Classics skončila druhá za Brittou Johanssonovou Norgrenovou. Lyžařka Bauer Ski Teamu usilovala o třetí triumf na Jizerské padesátce v kariéře, ale nakonec Norgrenové podlehla o 39 sekund. Na švédskou reprezentantku nestačila Smutná potřetí za sebou, když za ní skončila druhá na Marcialonze i v závodě Toblach-Cortina. Norgrenová si prodloužila neporazitelnost na sedm závodů v sezoně, v Bedřichově vyhrála podruhé.



„Já jsem se dneska cítila strašně dobře, i podmínky byly ideální. Měla jsem v plánu jet hned od začátku vysoké tempo, což se podařilo. Odjely jsme ostatním holkám a jely samy. Britta ale někde kolem 35. kilometru nastoupila a já jsem ji nezachytila. Letos je prostě lepší,“ komentovala závod po jeho dojezdu Kateřina Smutná.

Pedersenův závod

Její ztráta na Norgrenovou činila v cíli necelých 40 sekund a počtvrté v letošní sezoně obsadila Smutná druhou příčku. Její týmová kolegyně Roxane Lacroixová dojela desátá. „Musím holkám vyseknout poklonu, jak dneska držely prapor našeho týmu. Katka potvrdila svou kvalitu, i když samozřejmě měla v hlavě i boj o první místo,“ hodnotil výkon ženské části svého týmu Lukáš Bauer.

V závodě mužů obhájil první místo Morten Eide Pedersen. Nor zvítězil o 46 sekund před Švédem Oskarem Kardinem a potvrdil, že Jizerská 50 je pro něj nejoblíbenějším závodem. Právě tady si připsal všechny tři dosavadní triumfy ve Ski Classics v kariéře.

Z mužů Bauer Ski Teamu byl i tentokrát nejrychlejší Rus Ilja Černousov, který dojel na 29. místě. „U mužů mě samozřejmě mrzí, že se nám nepodařilo navázat na skvělé výsledky z letošní sezony ze světových závodů tady doma. My jsme chtěli na Jizerce zářit, hodně jsme se na ni upínali. Když si určíte jeden závod, který je pro vás prioritou, může to být hop nebo trop. Většinou jde o extrém - buď se extrémně zadaří, nebo naopak. V mužích to byl bohužel ten druhý případ, což mě mrzí i směrem k servisu, který prakticky nešel spát, dal do toho všechno. My jsme jim to dneska výsledky bohužel nevrátili,“ litoval Lukáš Bauer, který při svém třetím startu na Jizerské 50 dojel na třiašedesátém místě.

Další závod Visma Ski Classics se pojede za 14 dní, kdy je na programu další legendární zastávka - Vasův běh. Ten se jede v neděli 4. března. „Určitě nevěšíme hlavy, tým máme silný a pracuje skvěle, jen se dnes úplně nezadařilo, což se stává. Už na Vasáku se pokusíme zase navázat na perfektní výsledky, které letos předvádíme,“ těší se na pokračování seriálu Lukáš Bauer.