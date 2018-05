Miláček Realu, nebo miláček Ameriky? Příjemné starosti Luky Dončiče

Loni v září na sebe spolu s celým reprezentačním týmem Slovinska upoutal zlatou pozornost poprvé, když prošli evropským šampionátem až k nejcennější trofeji.

V posledních dvou letech se stal z Dončiče klíčový muž Realu Madrid, lídra španělské nejvyšší soutěže. Loni mu závěr ročníku nevyšel, působil unaveně - a Madrid v bojích o tituly neuspěl.

Letošní jaro zvládá 204 centimetrů vysoký rozehrávač v pohodě. Je z toho euroligové prvenství a ve Španělsku šance napravil loňské finálové zklamání, kdy Real nestačil na Valencii.

V Eurolize prošel Real z pátého místa po základní části přes nástrahy čtvrtfinále, když si poradil s nepříjemným Panathinaikosem Atény. Hvězdný slovinský mladík byl i díky tomu vyhlášen nejužitečnějším hráčem dlouhodobé fáze Euroligy.

Svou formu potvrdil i na Final Four, kde v semifinále potopil 16 body a sedmi doskoky nejlepší tým základní fáze CSKA Moskva, ve finále pak proti obhájcům z Fenerbahce Istanbul se na výhře 85:80 podílel 15 body a vysloužil si nejen cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje, ale i velké pochvaly od expertů a spoluhráčů.

„Je to neskutečný hráč. Chtěli jsme v této sezoně uspět i pro něj, protože víme, že musí hrát proti těm nejlepším na světě. A proto může být příští rok někde jinde. Je mu teprve devatenáct a podává takové výkony. Neskutečné,“ hledal slova po výhře zkušený křídelník Rudy Fernandez.

Luka Dončič na finálovém turnaji Euroligy:

Proč by měl Dončič z Realu odcházet? To je jasné. Láká ho nejlepší liga světa, NBA. A on láká NBA. Dokonce tak moc, že se o něm spekuluje jako o jedničce letošního draftu.

Majitelé prvního výběru Phoenix Suns možná ve snaze dostat ze slovinského talenta to nejlepší zvolili za hlavního trenéra prvního muže od slovinského národního týmu Igora Kokoškova.

Ještě před klíčovým víkendem evropské sezony nechtěl Dončič o draftu příliš hovořit, má totiž stále příležitost své jméno ze seznamu pro letošní rok škrtnout a zůstat ještě v Realu. Po finálové výhře ale před novináři trochu pookřál.

„Teď se chci soustředit hlavně na oslavy titulu, ale mé rozhodnutí ohledně draftu přijde brzy. Nejdříve jsou na programu oslavy, ale nemůžeme to přehnat, protože ve čtvrtek zase hrajeme. Draft ale není jen na mě, hráče si vybírají týmy a na nich je to hlavní rozhodnutí,“ řekl šťastný Dončič.

Většině jeho spoluhráčů je ale jasné, že se s ním s největší pravděpodobností v týmu pro příští sezonu nepotkají.

„Hráčů jako on v Evropě opravdu moc není. Chci, aby si plnil své sny, ať se rozhodne jakkoliv. Ale myslím si, že jeho sny jsou za mořem. Jsme na něj všichni pyšní za pokrok, který během posledního roku udělal,“ chválil spoluhráče americký pivot Trey Thompkins.

Podobně hovořil i další Američan ve službách Realu Anthony Randolph, který je díky slovinskému pasu také evropským šampionem z loňského roku.

„Je to pro nás úžasná sezona. Měli jsme hodně zraněných, takže museli zabrat snad všichni na soupisce, ale Luka nás táhl celý rok. Hrozně rád bych pokračoval s ním v týmu, ale to už je jeho rozhodnutí,“ řekl Randolph, který odehrál v NBA šest sezon a netají se přáním se do nejlepší ligy světa vrátit.

Sám Dončič však zůstává tajemný, dá se ale pochopit, že nechce narušit závěr sezony Realu.

„Strašně moc si vážím možnosti hrát za Real. Každý se mě na to ptá a já nemůžu odpovídat nic jiného než samou chválu. Máme skvělého trenéra Pabla Lasa, úžasné spoluhráče i asistenty, skvělé doktory a fyzioterapeuty. Hrát za tenhle tým je opravdu jednoduché, moc si to užívám,“ chválil Dončič.

K tomu, aby ještě jeden rok zůstal v Evropě, by ho mohly strhnout právě probíhající oslavy. V pondělí se v Madridu před se radnicí skandovalo: „Luko, zůstaň.“ K fandům se v ty chvíle připojovali i spoluhráči.

