Vynechám asijskou šňůru, říká Šafářová. Blíží se její konec?

dnes 7:59

New York (Od našeho zpravodaje) - V dusném odpoledni vkročila Lucie Šafářová do US Open bravurně. O čtyři roky mladší a o 22 míst na žebříčku výš postavenou chorvatskou tenistku Martičovou vyřadila 6:4, 6:4. „Takhle by to šlo. Když jsem zdravá, zápasy si užívám,“ prohlásila.