Kvůli bráškovi fandím Slavii, říká liberecká volejbalistka Kolářová

Starší Ondřej, odchovanec Slovanu Liberec, je momentálně brankářskou jedničkou lídra první fotbalové ligy Slavie Praha, mladší Lucie plní od letošní sezony roli libera v družstvu volejbalistek liberecké Dukly, které jsou v extraligové tabulce druhé.

„Nastupujeme v těch našich kolektivních sportech na specifických postech, na kterých může hrát jen jeden, takže to máme trochu těžší. Brácha teda v základu hraje už dlouho, ale já se o to musím poprat a ještě to bude asi chvíli trvat,“ přiblížila talentovaná, 169 centimetrů vysoká liberecká volejbalistka Lucie Kolářová.

„Máme to s Luckou stejné i v tom, že oba hrajeme s míčem hlavně rukama,“ podotkl s úsměvem 24letý Ondřej Kolář. „A brácha je vlastně někdy v zápasech taky takové libero, když vybíhá za vápno a rozehrává nohama,“ dodala Lucie Kolářová.

Té je teprve 18 let, věkem je tedy ještě juniorka. V týmu žen Dukly si kroutí první sezonu, na liberu zatím plní roli dvojky za zkušenou Dostálovou, ale několik startů v extralize i v evropském Challenge Cupu už nasbírala. Trénuje hlavně se ženami, ale zároveň je také velkou oporou libereckého celku v juniorské extralize.

„Starší holky se o mě výborně starají a jsem nadšená, že můžu být součástí týmu žen tady v Dukle,“ říká studentka Gymnázia v Jeronýmově ulici v Liberci. „Před sebou mám na liberu Verču Dostálovou a vidím ji jako svůj veliký vzor. Určitě bych chtěla někdy v budoucnu hrát v základní sestavě Liberce a také jako ona být členkou české ženské reprezentace.“

Ondřej a Lucie zdědili sportovní geny po svém otci Vladimíru Kolářovi, bývalém úspěšném volejbalistovi Dukly Liberec a českém reprezentantovi. „Já jsem také chtěl hrát volejbal, ale táta mi ho nepovolil, za což jsem mu teď vděčný. Tak aspoň ségra ho hraje a jsem rád, že se jí daří a že už je v týmu žen Dukly,“ těší současného gólmana fotbalistů Slavie.

„Určitě chtěla asi hrávat spíš na smeči, ale ta její menší výška jí to nepovolila, takže je z ní libero. A díky tomu, že je velice mrštná, tak to zvládá velice dobře. Jako parťáci chodíme spolu se ségrou hrát v létě turnaje v beachvolejbalu, jsme sehraní a náramně se doplňujeme. Já mám výšku a ona to vychytá v poli,“ vyprávěl 193 centimetrů vysoký Ondřej Kolář.

„S Ondrou jsme v kontaktu pořád a když je to jen trochu možné, tak se jezdíme na naše zápasy vzájemně dívat a fandit,“ přiblížila Lucie Kolářová, která podrobně sleduje fotbalovou kariéru svého staršího bratra odmalička.

„Já jsem na Ondru moc pyšná, kam to zatím dotáhl, protože musel vlastně před několika lety překonat rok a půl dlouhé zranění. Od patnácti let reprezentuje, bylo jasné, že má jako brankář velký talent a teď mu to šlape. Dřív jsem fandila libereckému Slovanu, ale teď kvůli bráškovi fandím samozřejmě Slavii,“ přiznala.