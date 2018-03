Omluva fandům za derby. Nebyli jsme to my, soudí svitavský Stria

Tuři nenavázali na těsný výsledek z předchozího kola v Nymburce, kde prohráli jen o čtyři body (69:73). Jenže ten prý klame tělem.

„My jsme v Nymburce nepodali nějaký extra výkon. Akorát oni byli opravdu špatní, nekoncentrovaní. Nebyli to ti šampioni, kteří hráli tady na poháru,“ srovnával Stria. Tehdy Středočeši v semifinále poháru „přejeli“ Tury o dvaapadesát.

„Kdybychom teď v Nymburce zahráli lépe, zvítězili jsme tam. To se však nestalo, což nás hodně mrzelo, protože nějakou energii jsme tam samozřejmě nechali. Byli jsme tomu velmi blízko a regenerace po takové porážce byla o to těžší,“ pokračoval Stria.

A (chybějící) energie podle něho byla alfou i omegou derby.

„Ta je v basketbalu základem všeho. Není to taktika, v Čechách taky neběhají hráči, kteří by soupeře porazili sami. Když máte energii a všichni hráči šlapou a táhnou za jeden provaz, výsledek většinou hovoří pro vás,“ řekl Stria. „Ale Pardubice jí měly mnohem víc než my, a to se pak nedá bránit.“

Dalšího soupeře zná důvěrně

Když se k tomu přidal fakt, že hráči Beksy pravděpodobně po nedávné mizérii v Opavě (73:87) dostali od trenérů výživný „kartáč“ a byli tudíž patřičně namotivováni, problém byl na světě.

„Chtěli to tu napravit. My jsme na sobě měli trochu tlak. Věděli jsme, že tenhle zápas potřebujeme vyhrát, abychom se udrželi poblíž čtvrtého místa v A1,“ přemítal Stria.

Zápas v jeho očích nebyl bůhvíjak divácky atraktivní, k čemuž přispěly i nepřesné výroky tria rozhodčích Hruša, Kapaňa a Karafiát. Ti například jen za první půli pískli hned tři útočné fauly, jimž se podivovali všichni v hale.

„I kvůli tomu to pro fanoušky asi nebylo úplně líbezné utkání... Podepsalo se to na tom, což je velká škoda, protože tahle derby mají většinou dobrou atmosféru. Našim příznivcům bych se zároveň rád omluvil, protože naše hra nebyla taková, na jakou jsou zvyklí,“ řekl Stria.

Tuři budou mít možnost vylepšit dojem už v sobotu od 18 hodin na palubovce Děčína. Tedy klubu, kde Stria strávil šest sezon a se kterým dobyl dva tituly vicemistra.

„Pojedeme tam určitě vyhrát - vypadá to, že se ním budeme rvát o čtvrtou pozici. Startovat play off doma bude velmi důležité,“ upozornil svitavský křídelník. „Možná to bude klíčový zápas v A1, který nás může nakopnout zpátky a dodat nám sebevědomí i tu energii. Vstoupit do skupiny třemi porážkami by bylo velmi špatné. Zápasů už nebude moc, abychom to pak honili někde na konci,“ dodal.

Děčín má dle Strii stejnou „DNA“ jako v době, kdy tam působil.

„Doma je velmi silný, bojovný, moc tam neprohrává. Abychom tam mohli pomýšlet na vítězství, musíme předvést daleko lepší výkon než proti Pardubicím,“ uvědomoval si Stria.