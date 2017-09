Chceme vysvobodit trenéra i Ústí, říká posila volejbalistů

Bylo nebylo. Za devatero halami a devatero sítěmi domluvila se parta kamarádů, že vytáhne volejbalové Ústí z marastu. Příběh, který připomíná pohádku, se skutečně stal, jen ještě není dopsaný. Až zazvoní zvonec, bude v extralize šťastný ústecký konec?

„Rozhodně by to nemělo být jako loni,“ nebojí se 27letý nahrávač Luboš Bartůněk, že se minulá blamáž zopakuje; volejbalová bašta se v poslední sezoně znemožnila bilancí 1 výhra - 21 porážek a extraligu uchránila až v baráži.

Proč jste kývl Ústí?

Přišel jsem kvůli dobrému kontraktu a hlavně pomoct Ústí dostat se ze dna extraligy, kde se pohybovalo poslední tři sezony.

Dobrý kontrakt ve skromném klubu nebýval poslední dobou zvykem. Překvapilo vás to?

Jo, byl jsem hodně překvapený. Nikdo sem předtím moc nechtěl, protože hráli spodek. Takže jsem se domluvil s pár spoluhráči, se kterými jsem už v minulosti hrával, a rozhodl jsem se do Ústí jít.

SK Volejbal před sezonou Kádr

Zůstali: blokaři Jan Vodvárka a Martin Tibitanzl, libero Jiří Kořínek a univerzál Marek Šulava Posily: nahrávač Luboš Bartůněk (Odolena Voda), univerzál Filip Kramar (Dukla Liberec), libero Martin Pondělíček (ČZU Praha), blokař Matěj Prajzler (ze Švýcarska), smečaři Chris Voth (Kanaďan), Toms Vanags (Lotyš), Vít Bartůněk Trenér: Petr Brom Úvod extraligy

30. 9. Kladno - Ústí, 7. 10. Ústí -Karlovarsko, 14. 10. Příbram - Ústí, 21. 10. Ústí - Brno, 28. 10. Ostrava - Ústí, 4. 11. Ústí - Benátky

Vážně jste se vy hráči sami takhle mobilizovali?

Domlouval jsem se s Filipem Kramarem a Matesem Prajzlerem. A dohodli jsme se, že do Ústí půjdeme. S Matesem jsme to řešili na pivě, s Filipem přes Facebook. Nakonec šlo o chvilkovou záležitost, během týdne dvou bylo jasno.

A staršího bratra Víta jste taky do Ústí „dohodil“?

Trošku prsty v tom mám. Už tady dvě tři sezony hrál, pak jsme spolu působili rok na Odolce a já byl spokojený s naší souhrou. Myslím si, že nám může něco přinést, hlavně příjem a dobrý servis. Rozhodně nám prospěje. Nechci to brát tak, že jsem si přivedl bráchu, já ho tady chtěl jako hráče.

Když jste pomohl tým skládat, považujete se za jeho lídra?

Beru to tak, že je nás víc, kteří bychom měli tým vést. A jeden z nich jsem já. Přece jen mám zkušenosti, hrál jsem v rakouském Amstettenu, na Odolce, v Karlovarsku a s extraligou jsem začínal v ČZU.

Jste hrajícím asistentem. Jak se sžíváte s novou rolí?

Zatím se držím v pozadí, uvidíme, jestli do toho zasáhnu víc. Já doufám, že třeba ne. Spíš jsem spojka mezi hráči a trenérem, než že bych se podílel na přípravě. Tréninky nechávám na panu Bromovi, nezasahuji do nich. Nevím, jestli bych se po kariéře chtěl živit trenéřinou, spíš se do toho nehrnu.

Na nahrávači leží velká odpovědnost, užíváte si to?

Ano. Mám rád výzvy, i proto jsem do Ústí šel. A doufám, že uhrajeme dobrý výsledek. Chci přinést rychlost, přesnost i komunikaci - jsem člověk, který na hřišti mluví a nemlčí, což je myslím ku prospěchu. Zatím si sedíme i lidsky včetně cizinců. Není nikdo, kdo by to kazil.

V hale Slunety je nové osvětlení. Ovlivní vás to?

Rozhodně to je plus. Dřív tady bývaly žluté lampy a každému se kvůli tomu hrálo v téhle hale dost špatně. Jsem docela překvapený, nová světla jsou hodně znát.

Jak jste zpovzdálí sledoval loňský ústecký propadák?

Pro trenéra Broma to bylo asi těžké, když předtím hrával o medaile. Pokusíme se ho vysvobodit. V minulé sezoně sem všechny týmy jezdily pro tři body, chceme to změnit. Snad se konečně panu Přikrylovi (šéfovi klubu) povedli cizinci, loni byli nic moc. Teď vypadají dobře. Oni i celý tým, musím to zaťukat.

Trenéra Broma jste zažil už v Karlovarsku. Jaký je?

Mám s ním dobré zkušenosti. Vím, že musíme dřít, na to sází a mně to vyhovuje. Volejbal pod ním bolí.

Co budete považovat za úspěch?

Play-off je jasný základ, s tím do extraligy jdeme. A nemyslím si, že letos to jsou jen řeči.