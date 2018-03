Bartoň poprvé vede reprezentaci. S lídrem Krejčím už pracoval přes video

Trenérská kariéra jednoho z nejlepších českých basketbalistů posledních let nabrala obrátky. Rychle se uchytil u mládežnického týmu FC Barcelona, kde vypomáhá také u béčka. Dokonce na chvíli působil jako asistent trenéra u účastníka Euroligy. Po odchodu trenéra Sita Alonsa si prožil euroligový mač v Tel Avivu z pozice člena trenérského štábu.

„Bylo skvělé cítit opět adrenalin zápasu na top úrovni, před deseti tisíci diváků. Bylo to podobné jako kdysi v roli hráče, teď jsem si to ale prožil v saku na lavičce. Byla to pro mě další motivační injekce,“ vzpomíná na období před příchodem trenéra Svetislava Pešiče k barcelonskému áčku.

Od té doby se vrátil ke svému působení u juniorského týmu a individuální péči o největší barcelonské naděje do budoucna. Teď obleče českou reprezentační uniformu. Na tu je zvyklý z léta, kdy působil v roli asistenta trenéra Ginzburga na Eurobasketu, ale pozici hlavního kouče si vyzkouší poprvé.

„Téhle nové práce si vážím a budu ji dělat, jak nejlíp dokážu. Myslím, že budu mít dostatek volnosti a možností, abych tomu dal nějakou svou vizi, a může mi to pomoct k dalšímu růstu. Věřím, že mám co předat nejen klukům, ale i ostatním trenérům a doufám, že i já od nich dostanu zpětnou vazbu,“ přeje si Bartoň. Věří, že toto je správná cesta k růstu nejen pro něj.

Zdánlivou překážkou by mohl být fakt, že Bartoň většinu času během sezony tráví ve Španělsku. Sám však upozorňuje, že v dnešním stále se zmenšujícím světě nehraje vzdálenost zase takovou roli: „I kdybych byl v Česku, používal bych telefon stejně, jako ho používám ze Španělska. Jistě, v Česku bych mohl sednout do auta a za hodinu a půl se z domova dostal do Prahy, ale teď žijeme v době, kdy nemusím být přítomen v Česku, aby to fungovalo. Jde spíš o to ten telefon zvednout a domluvit se. Obklopil jsem se lidmi, o kterých si myslím, že mi s tím pomůžou. Nakonec to bude ale stejně na mně, abych ten vlak postrkoval dopředu po těch správných kolejích.“

Konečně ve na Pyrenejském poloostrově je blízko jednomu z očekávaných tahounů reprezentace do 18 let. Vít Krejčí totiž působí v záložním týmu Zaragozy.

„Už teď s ním pracuju individuálně přes video. Viděl jsem 15 až 20 zápasů, z toho sedm bylo naživo, protože ze Zaragozy mi jeho utkání v EBA posílají, a uvidím tak i každý další. Je to hráč profilovaný pro reprezentační A-tým. Jestli ne letos, nebo za rok, tak stoprocentně za čtyři roky bude patřit k hráčům, kteří musejí být v reprezentaci,“ předpovídá mu velkou budoucnost Bartoň.

Krejčí nebude od středy chybět na soustředění v Nymburce, i když pár hráčů ročníku 2000 bude nový trenér postrádat. Ti totiž se svými kluby vycestují na kvalitně obsazené zahraniční turnaje, kde mají možnost získat cenné herní zkušenosti. K týmu se připojí na dalším soustředění v červnu.

„Byl bych rád, aby se stmelil realizační tým a přes Velikonoce jsme nějaký týden fungovali společně. Beru to jako kemp číslo 0, a tím pádem v červnu nebudeme začínat úplně od začátku,“ doufá.

Právě realizační tým je základním spojovacím prvkem mezi Španělskem a Českou republikou: „Mám asistenty a taky programy, na kterých se můžu dívat na zápasy hráčů. Už jsem skoro všechny kluky viděl, hlavně ty stěžejní. Některé už znám i osobně. Samozřejmě situace se každý rok mění, a kdo hrál minulý rok dobře, nemusí být další léto ve stejné formě. A naopak. Tohle musíme monitorovat a s tím budu potřebovat pomoct.“

Vít Krejčí v bílém dresu české juniorské reprezentace

I tak ale už probíhá komunikace směrem k hráčům. Bartoň nechce nic podcenit a dělá vše pro to, aby jeho svěřenci byli na soustředění správně připraveni.

„Klukům jsem už rozdal nějaké osnovy s tím, co bychom chtěli předávat jim i jejich klubovým trenérům. Na samotných reprezentačních srazech je velmi limitovaný čas na práci na různých věcech. Chtěl bych, aby byly společné mantinely, kterých se budou kluby držet. Rád bych, aby se na tohle kladl důraz a hráči přicházeli na repre sraz s dobrými základy.“

V tom vidí jedno z poslání své mise. Chce spolupracovat s kluby i hráči, aby reprezentace nejen dosahovala dobrých výsledků, ale hlavně aby připravovala hráče na přechod do seniorské kategorie.

„Společně s realizačním týmem budeme vybírat ty oblasti, které kluci potřebují nejvíc zlepšit. V basketu je toho potřeba umět hrozně moc a vybrat ty hlavní věci není úplně jednoduché. Nemůžu tady nikomu tvrdit, že za 20 dní tréninku během měsíce a půl udělám z hráče Hráče. To zlepšování musí jít postupně a komunikace musí fungovat. To je náš cíl,“ vytyčil si Bartoň. Vše startuje začne nabírat jiné otáčky už ve středu.