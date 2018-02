Kouč Růžička po výhře: Mise ještě není hotova. Touží po horní šestce

Jako by chtěli do světa pořádně zařvat: My v první šestce před začátkem nadstavby budeme! Poté, co svitavští basketbalisté nedávno nepochopitelně a ošklivě zavrávorali na palubovce posledního Jindřichova Hradce, ukázali teď v sobotu doma Na Střelnici úplně jinou tvář. Soupeře z Ostravy smetli 101:61.

Vzhledem k tomu, že Ústí nad Labem padlo 64:75 v Děčíně, poskočily Svitavy dvě kola před koncem základní části dokonce na průběžnou čtvrtou pozici. „Odvedli jsme dobrou práci. Za vítězství jsem rád, ale naše ‚mise‘ ještě není ukončena a musíme zůstat nohama pevně na zemi,“ uvedl po utkání trenér svitavských basketbalistů Lubomír Růžička. Jeho tým nad ostravskou Novou hutí vedl od samého počátku, hned tři čtvrtiny (první, druhou a čtvrtou) navíc získal pro sebe dvouciferným rozdílem. Pozitivní je, že se konečně rozehrál v předchozích dvou střetnutích za Tury „marný“ Američan Brent Petway, jenž za úvodních pět minut nastřílel 11 bodů z celkového počtu 13. „Za úspěch ‚může‘ naše základní pětka, která odehrála skvělou úvodní čtvrtinu a nastavila tempo hry a agresivitu. Řekl bych, že zápas byl po té čtvrtině rozhodnutý - potom to už bylo lehké,“ soudil svitavský veterán Luboš Stria. „Přijeli jsme bez ústředního rozehrávače, který byl na dva zápasy potrestaný. Byli jsme zranění, nemocní, moc jsme netrénovali, pět na pět skoro vůbec. Podle toho to také vypadalo, nemělo to hlavu patu,“ povzdechl si ostravský trenér Dušan Medvecký. Turům notně pomohlo, že se do sestavy vrátili uzdravení pivot Garret Kerr a druhý rozehrávač Bryan Smithson, zaskvěli se především na doskoku. V bodech vedle Petwaye vynikli zejména Stria a Roman Marko (oba 18).