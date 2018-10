Výše prohry mrzí, ale nedali jsme se zadarmo, míní hradecký kouč Peterka

„Takový výsledek hodně mrzí, protože průběh zápasu tomu až tak neodpovídal,“ uvedl trenér hradeckých basketbalistů Lubomír Peterka po prohře 79:99 na hřišti Děčína, loni čtvrtého týmu základní části Národní basketbalové ligy.

Výsledek opravdu nevypadá příliš lichotivě.

Souhlasím, ale na druhou stranu musím na týmu ocenit, že jsme se nedali zadarmo. První čtvrtinu jsme vyhráli, vedli ještě ve druhé, ale závěr poločasu nám nevyšel. A podobné to bylo i ve druhém, ještě pět minut před koncem jsme prohrávali jen o dva body 72:74.

Rozhodly poslední minuty obou poločasů, v prvním soupeř dominoval 21:2, ve druhém 25:7. Co se stalo?

Chybovali jsme a soupeř toho využil. Navíc některé koše trefili i dost šťastně, ale to k tomu bohužel patří. Tyhle dva výpadky nás stály zápas, protože jinak jsme s favoritem nehráli špatně, ostatně i většina statistik byla poměrně vyrovnaná.

Nešlo soupeře v těch chvílích dřív zastavit?

Bral jsem týmu time-out, ale bohužel i tak nás nás Děčín v těch chvílích přehrál.

Už ve středu hrajete poprvé doma, přivítáte USK Praha a bude to po téměř pětadvaceti letech první domácí zápas Hradce v nejvyšší soutěži. Nemohla vysoká porážka nahlodat sebevědomí týmu?

Já věřím, že ne, podle mě by nás výkon v Děčíně měl spíše nakopnout. Rozdíl asi bude v tom, že zatímco do Děčína jsme jeli jako outsider, proti USK už by to tak být nemělo. Tedy pokud chceme splnit to, co jsme si před sezonou předsevzali.

Před zápasem v Děčíně měl angínu Rikalo, jak na tom je tým před USK?

Zatím dobře, i když právě Marko má pro změnu potíže s ramenem.