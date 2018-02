Lovosičtí házenkáři zlomili oslabenou Plzeň. Po třech letech

Výhrou 30:23 pro ně skončila jedna černá série. Plzeňský Talent v extralize porazili poprvé od 5. listopadu 2014! Od té doby jen hořkost, včetně neúspěšného finále před třemi lety.



„Zaplaťpánbůh, že jsme tuhle negativní sérii prolomili. Věděli jsme, že Plzeň teď sužují zranění a jeli sem s vědomím, že máme jedinečnou šanci ji porazit a přeskočit v tabulce,“ radoval se Jiří Motl, s deseti góly nejlepší střelec Lovců.

Domácí prožívají složité časy. Už pohled na lavičku byl příznačný. Za ní, v první řadě hlediště, seděli zranění hráči včetně opor Stehlíka s M.Tonarem. A marodů bylo skoro stejně jako propocených hráčů pod nimi. „Není moc co vytknout. Snaha nahradit zraněné byla enormní, před klukama v nasazení a bojovnosti smekám. I začátek utkání nás trošku namlsal. Bohužel, nedokázali jsme tu linii udržet až do konce,“ prohlásil Michal Tonar starší, trenér Talentu.

Plzeň začala dobře, odskočila na 6:3, v 15. minutě Šíra upravil stav na 7:5. Ale pak přišel obrat, Lovosičtí zpřesnili kombinace a do poločasu si vypracovali tříbrankový náskok (11:14). „Měli jsme tam hodně ztrát při nahrávkách do pivota. A samozřejmě je citelná absence hlavních spojek. Když není střelba z dálky, je to průšvih,“ uznal kouč Tonar. Na levé spojce i tak dřel mladík Cvikl, který v sobotu hrál za dorost. Prostor dostal také Šafář, jenž tým doplnil z pražského Chodova. „Oba si uhráli svoje. Příště třeba dostanou ještě větší porci minut.“

Na body to však nestačilo. Domácí sice ještě po přestávce stáhli ztrátu, Ivančev ve 45. minutě zakončil tříbrankovou šňůru a ze sedmičky snížil na 19:20. Stejný hráč pak ještě zareagoval na trefu Sýkory, jenže poté přišla desetiminutová pasáž bez gólu, v níž hosté rozhodli. Konečný sedmibrankový rozdíl navíc zajistil Lovosicím lepší vzájemnou bilanci po základní části.

„Věděli jsme to a hecovali se, abychom zkusili vyhrát o víc než pět gólů. Ale jinak to byl vyrovnaný zápas, odskočili jsme až v závěru a pak už si to pohlídali,“ mínil Motl.

Lovosice tak poskočily na druhou příčku, plzeňský Talent je klesl na třetí místo, příští týden ho čeká bitva ve Frýdku-Místku. „Snad se odrazíme. Zbývá šest zápasů, ve hře je 12 bodů a my ještě potřebujeme nějaké uhrát. Musíme se semknout, teď to bude o bojovnosti, chceme se udržet v horní čtyřce,“ burcoval trenér Talentu Tonar.

A doufá, že zraněných bude postupně ubývat.