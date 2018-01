Podzim lovosických Lovců ve vlnách. Chtějí alespoň do semifinále

„Zatím to jde podle vše podle plánu a já doufám, že Milanovi děláme našimi výkony alespoň trochu radost a že se co nejdřív k týmu připojí. Ale rozhodně je teď priorita, aby byl zdravotně v pořádku a uděláme vše, aby ten jeho návrat byl pohodový a postupný.“

Srba si sice návrat na lavičku po pěti letech užívá, ale bere ho jen jako záskok. „Určitě neplánuju, že bych se vrátil k trénování natrvalo. Myslím, že tohle mám už vyřešené. Ale užívám si to, je to příjemné, když se vyhrává,“ líbí se Srbovi. Berka by měl k týmu naskočit zpátky koncem ledna.

„V lednu budeme mít kondiční přípravu, spolupracovat budeme s atletickým trenérem i specialistou na silový trénink, ti určitě pomůžou našemu asistentovi Tomanovi. Pokud vše dobře půjde, Milan se připojí do herní přípravy koncem ledna. Když nebude ještě stoprocentně v pořádku, nebudeme nikam spěchat, aby byl nějak pod tlakem. Tým je zkušený, velmi dobře poskládaný, určitě se dobře připravíme, abychom byli konkurenceschopní na klíčovou část sezony,“ nepochybuje klubový šéf.

Z podzimu Lovců není zklamaný, ale ani nadšený. „Měli jsme několik vln, výkony byly hodně nevyrovnané. Velké zklamání u mě převládalo po utkání s Frýdkem, teď v závěru jsme to trošku napravili, dostali jsme se do plusových bodů a jsme trošku víc v klidu, protože tabulka je našlapaná. Může se stát, že třikrát prohrajeme, a rázem ze 3. místa můžeme spadnout na deváté,“ varuje.

Domácí porážka s Frýdkem, to je největší kaňka na lovosickém podzimu. „Byl to náš nejotřesnější výkon za poslední roky! Naopak velmi dobrý jsme podali doma se Zubřím, dobře jsme hráli v Jičíně, bod Karviné se taky hodně cení.“ Kádr by měl zůstat pohromadě, skončí jen pivot Filip Kopáč. „Ale to nebude mít na výkonnost vliv. Co se případného doplnění týmu týká, tak uvidíme. O něčem jednáme, víc budu vědět po Vánocích,“ naznačil Srba.

Už teď ale má jasno o tom, že Lovci by měli na jaře dál útočit na nejvyšší příčky. „Po Frýdku bych řekl, že nepostoupíme ani do play-off. Ale jinak jsou ty cíle jasné. Chceme skončit po základní části do čtvrtého místa a pak zabojovat o semifinále,“ velí lovosický šéf, jehož celek proklouzl i do lednového Final 4 Českého poháru. Lovci trofej obhajují.

Srbu nadchly výkony a výsledky českých házenkářek na mistrovství světa v Německu. Češky došly až do čtvrtfinále a obsadily 8. místo.

„Je to skvělý úspěch. Moc bych si přál, aby něco ukázali i muži na mistrovství Evropy v Chorvatsku. Máme tam extrémně těžkou skupinu, kdyby se jim z ní povedlo postoupit, tak bych to považoval za podobný úspěch, jakým je postup žen do čtvrtfinále.“